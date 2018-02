GROOVE CD 80 (März/April 2018)

01. Recondite – Daemmerlicht

02. Daniel Avery – Projector

03. Mor Elian – Gamma Gulch

04. John Tejada – The Looping Generation

05. Panthera Krause – Heppy

06. The Maghreban – Sham

07. Answer Code Request – knbn2

08. Dax J – Acid Ascention

09. Distant Echoes – Under The Influence

10. Nightmares On Wax – Shape The Future

Zusammenstellung: Thilo Schneider

Cover-Gestaltung: International Magic

Stream: Groove CD 80 (Preview)