4. Fischerspooner – SIR (Ultra Music)

Irgendwann waren die Glittervorräte aufgebraucht, wurden die Nasen ausgespült und Electroclash war am Ende angekommen. Die Überlebenden zogen weiter. So auch Fischerspooner. Casey Spooner kümmerte sich nach der letzten Platte des New Yorker Duos unter anderem darum, R.E.M. unter die Arme zu greifen, deren Frontmann Michael Stipe nun bei der unerwarteten Rückkehr des Projekts hinter den Reglern saß.

Der Sound von SIR geht dementsprechend weniger auf die Zwölf denn vielmehr auf die Herzmuskulatur: Fischerspooner versuchen sich an einem geradezu zarten, stellenweise R’n’B-affinen Popsound, der die von Hits wie „Emerge“ gewohnte Kratzigkeit weitestgehend zum Nebeneffekt degradiert und sich aufs Songwriting konzentriert. Amore statt Amoklauf.

„Now go, have fun without me / you know that I’ll be here“, singt Spooner versöhnlich, macht es sich statt auf dem Dancefloor im Studio gemütlich und widmet sich launischer Introspektion. Nach Electroclash in Würde altern, es geht also doch. Peaches, take note. (Kristoffer Cornils)