Die Platten der Woche mit Frantzvaag, Jéroboam, Opal Sunn, Shjva und X-Coast

X-Coast – Pianissimo (Steel City Dance Discs)

Der „most famous shaver” (@Vincent Frisch) haut wieder eine Platte raus. Pianissimo stutzt den graumelierten Rauschebart von Techno – vier Bänger schnippeln am Dickicht rum, die Verwahrlosung landet in dicken Büscheln am Boden, am Ende traut man seinen Augen kaum: Der Bursche sieht 30 Jahre jünger aus, „Party Time”!

Dass X-Coast, der Producer aus Brooklyn, an Mukke schraubt, für die man sich Gurken ins Gesicht pflastert oder zur LED-Lichtmaske greift, könnte man gehört haben. Der YouTube-Algo rasierte den Mann bis ins Berliner Badezimmer, ins Bassiani oder auf die Mango Bay. Mittlerweile laufen seine Platten sogar in Barbershops. Kein Wunder. Wer den Buddy von Mall Grab mal hinter den Decks gesehen hat, checkt: X-Coast beherrscht die Gute-Laune-Funktion von Techno.

Pumpende Bässe und Kompressor-Kicks? Kein Problem! Zwischen French-House-Hymne, 90s-Vibes und einem Nachmittag im Eso-Shop liegen nur zwei lustige Lines! Und ein paar Ballaballa-Breaks und Druffi-Drops. Übrigens: Mit Pianissimo, dem Titel der neuen Platte auf Steel City Dance Discs, lügt uns X-Coast gnadenlos ins Gesicht. Wenn hier wer leise ist, dann nur die Hater! Christoph Benkeser