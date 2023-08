August 2023: Die essenziellen Alben (Teil 1)

Brontez Purnell – No Jack Swing (Dark Entries)

Den meisten Menschen würde es freilich schon genügen, dieses eine Talent, das zum guten Leben reicht. Brontez Purnell ist derweil gleich von zweien geküsst. Der US-Amerikaner ist Schriftsteller, Gewinner des Whiting Awards 2018 für Belletristik, und Musik, die kann er auch. Und grandios geschickt ist er, wenn er beides kombiniert. So finden sie auch auf seinem neuen Album No Jack Swing gleich die beiden Seiten der einen Purnell-Medaille. Das erscheint auf Dark Entries, jener stilungebundenen Stimme des Undergrounds. Welchen curveball man auch vom Musikperlentrüffelschwein und Labelhead Josh Cheon zugeworfen bekommt, er flattert, er sitzt. Wohl deshalb ist das Label längst auch renommierter Kommerz. Vorwurfsvoll ist das nicht gemeint, die Quantität ist eine neue Form der Qualität. Man weiß nicht, was als Nächstes kommt.

Brontez Purnells lyrische Prosa über ausgewaschenem Vintage-Fuzzypop hat selbst auch viele Facetten im Gepäck, doch es gilt: Immer schön locker lassen, funky und poppig sein, trotzdem die Schürfwunden einer Gesellschaft aufreißen, we do live in a society after all, und die will untersucht werden. Der ursprünglich aus Alabama stammende, jetzt seit zehn Jahren in Kalifornien lebende Künstler grätscht in einem Spagat aus Humor und Scharfsinn ohne große Verletzungen. Trotz des Albumtitels jackt und swingt es gehörig. Und wer nicht schmunzeln muss ob der Nahbarkeit solcher Textzeilen wie „Ghosting Is a Clear Form Of Communication”, hat das bisweilen sozial deprimierende Cyber-Dystopia des Jahres 2023 noch nicht ganz durchdrungen. Doch Purnell kann auch Vergangenheitsbewältigung, wie in seinem Stück „I Got Joy”, das die Aufarbeitung seiner Erfahrungen in einer Kirchencommunity im Süden der Vereinigten Staaten von Amerika verarbeitet. In der durch und durch rassistischen Welt lässt Gemeinsamkeit ein Gefühl der Stärke entstehen. Andreas Cevatli