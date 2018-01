5. FaltyDL – Three Rooms EP (Hypercolour)

FaltyDL bleibt den Breaks bei seiner neuen Single auch treu, wenn er Peaktime-Rave mit 4/4-Kicks produziert. So peitscht die Percussion bei „Big Room“ in die Lücken und ein Synthesizer schlingert in guter alter Hardcore-Tradition in Richtung Rewind. Dezenter geht er bei „Medium Size Room“ vor. Langsam pulsiert auch hier eine gerade Bassdrum, diesmal im Hintergrund. Darüber schillern Synthesizerflächen und eingängige Melodien. Wirbelnde Breaks übernehmen schließlich vollends die Bewegungsimpulse. Bei „Small Room“ legt er einige Lagen Komplexität drauf und schaltet ein paar Tanzgänge runter. (Philipp Weichenrieder)