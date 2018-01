1. Violet @ Room 4 Resistance – ://about blank – 29.12.2017

Die Tracks der New Yorker Rapperin Cardi B waren, allem voran ihr Überhit „Bodak Yellow“, im letzten Jahr noch in jedem Club zu hören. Solange in diesen Clubs Hip Hop auf dem Programm stand, heißt das. Gleich zwei Ausnahmen waren Ende Dezember in Berlin zu erleben. The Black Madonna heizte am 31.12. der Panorama Bar zur Mittagsschicht mit einem Edit von Cardi Bs Durchbruchssingle ein und etwas mehr als 24 Stunden vorher schmuggelte die Portugiesin Violet das 21 Savage-Feature „Bartier Cardi“ zwischen Grime-inspirierten Dubstep und einen furios-verträumten Breakbeat-Track.

Ihr Set auf der Room 4 Resistance-Jahresabschlussparty im ://about:blank nahm seinen Anfang allerdings mit bleepigen Oldschool-Sounds und Acid House, der die 303 voll aufdrehte. Zwischendurch: psychedelische Drum-Workouts, discoide Vibes und paranoide Belgien-Anleihen. Dass Claro Intelectos unsterblicher Crossover-Evergreen „Peace Of Mind“ da den Schluss markiert, ergibt also nur Sinn. Ein in jeder Hinsicht abenteuerlicher Mix, der gleichermaßen spontan wie auskennerisch zusammenführt, was auf den ersten Blick nicht unbedingt zusammengehört und das perfekt meistert. Bravo! (Kristoffer Cornils)