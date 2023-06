Mixe des Monats: Juni 2023

Ron Like Hell – Truancy Volume 309

Ron Like Hell versucht in seinem Truants-Mix nicht weniger, als Techno-DJ das Erbe des New Yorker Nachtlebens mitzudenken. Das ist nicht nur eine Herausforderung, weil Techno traditionell in der Stadt kaum eine Rolle gespielt hat, sondern eher Post-Punk, Disco und House. Seinen Anspruch, mit einem historisch informierten Bewusstsein aufzulegen und mehrere Stile gleichberechtigt stattfinden zu lassen, schlägt der notorische New Yorker DJ einen unerwarteten Weg ein. Er setzt einen zunächst schroff wirkenden Grundton, der rhythmisch ungewöhnlich aufgekratzt und mitreißend wirkt, klanglich aber spröde und monoton daherkommt.

Diese widersprüchlichen Energien treiben das Set an. Durch ihre Rohheit würde man sie eher auf einem kleinen Dancefloor im Hinterzimmer einer Punker:innenkneipe verorten, die aufgekratzten Grooves nehmen aber die überkochende Energie New Yorker Clubs der 1980er und 1990er Jahre auf, sie stehen für ausgelassenes, glamouröses Feiern auf dem großen Dancefloor. So wird Ron Like Hell seinem Anspruch, einem queeren Publikum mehr als den Queer as Folk-Soundtrack zu präsentieren, nämlich obskuren Techno gemischt mit Disco, Electro, Synthpop, House, auf ziemlich überraschende Weise gerecht. Alexis Waltz