März 2023: Die essenziellen Alben (Teil 1)

Doc Sleep – Birds (in my mind anyway) (Tartelet)

In ihren DJ-Sets spielt Melissa Maristuen alias Doc Sleep gerne Tracks, die vom konventionellen Four-To-The-Floor-Rhythmus abweichen. Ihre Produktionen rumoren für gewöhnlich, verschränken, einer upsammy nicht unähnlich, Rurales und Urbanes. So etwa Your Ruling Planet von 2019. Auf ihrem Debütalbum, das sich nicht nur im Titel, sondern auch klanglich dem Naturalismus annähert, übersetzt sie diesen Hang zum Verworrenen in dubbige, bassige Tracks, die sich etwas ruhiger ausnehmen als gewohnt. Keine unübliche Praxis für Producer:innen, die ihren musikalischen Ansatz vom Dancefloor weg ins Albumformat übertragen. Allein: Bei Doc Sleep gelingt das besser als bei vielen Kolleg:innen.

Sehr lange Spaziergänge durch den Plänterwald und den Treptower Park hätten Birds (in my mind anyway) beeinflusst; Impressionen aus dem Grünen wurden – klar, gängige Praxis – in elektronische Musik übersetzt. Wo etwa Dominik Eulberg träumerischen Tech-House aus Meisenknödeln destilliert, entsteht bei Doc Sleep Überwältigendes und Schönes. „Tomorrow Is Beautiful!” mit Glenn Astro setzt auf taktiles Ambient-Geklimper, „Flooding Meadow” vollzieht mit presslufthammerartigen Kicks einen Stimmungswechsel, der Bass Music mit dem übermenschlichen Potenzial der Natur auflädt. Mit den leicht unheimlichen Kinderstimmen in „Polymer Bloom” und den verhallten, sphärischen Chords in „C&L At The Sea” wandelt Maristuen relativ offensichtlich auf den Spuren von Boards Of Canada, spielt auf ihrem Debütalbum also alle Aggregatzustände des psychedelischen Chillouts durch. Maximilian Fritz