Mixe des Monats: Oktober 2022

Mojo – songs I would play at panorama bar, afterhour special (Self-Released)

Der neueste Mix von Mojo greift den Vibe einer gelungenen Afterhour auf, es ist ein Set mit dreamy Songs, das dank grooviger Elemente nie an Fahrt verliert. Mojo ist seit geraumer Zeit Teil von Hyperrave, einem Label, das den Sound der Neunziger und Zweitausender zurückbringen möchte. In seinen Mixen versteift sich der Wahlkölner auf kein fixes Genre, sondern lässt neben Acid und House auch Breakbeat, Detroit Techno und Ghettotech mit einfließen – so auch in „songs I would play at panorama bar”.

Den Anfang macht „Earth Plan” von Kribs, ein Track, der durch herzerwärmende Vokals und spacige Synths sofort in den Bann zieht. Es folgen Songs mit funky House-Elementen, die durch ihre verträumte Art eine melancholische Stimmung verbreiten. Gegen Mitte des anderthalbstündigen Sets nimmt Mojo mit einem Gorillaz-Remix von Franco Rossi Fahrt auf. Hypnotisierende Vocals und Drums, die an ein galoppierendes Pferd erinnern, lassen das Herz schneller schlagen. Trotz dieser Temposteigerung verliert das Set nie seine Grundstimmung. Songs von Regent und Kribs halten die hohe Geschwindigkeit am Laufen, bis sich der Mix am Ende mit housigen Tracks vom Trubel erholt und in die entspannte Afterhour schickt. Felix Messmer