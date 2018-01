1 MP-57 – Message In A Can (Vastechoses)

Wenige Dinge im Leben ergänzen sich so mühelos wie die Ästhetik der neunziger Jahre, aufs Wesentliche reduzierte House-Musik und das gleichmäßige Bandrauschen von Kassetten. Vastechoses, ein Brüsseler Label, verschreibt sich schon seit geraumer Zeit eben jener magischen Trinität und veröffentlicht mit Message In A Can ein Konzeptalbum, das sich nahtlos in dieses Schema einordnen lässt. Die zehn, ausnahmslos auf analogen Maschinen zusammengebastelten und am besten in chronologischer Reihenfolge gehörten Stücke, zeichnen sich gerade durch ihre räudig daher gerotzte Acid House-Attitüde aus. Klares Unterstatement, aber mit drei Tonnen schweren Bässen und einer ratternden 808 auf Hochtouren. Hier wird Beton von jemandem angemischt, der ganz genau weiß, wie das geht.

Dabei ist vom Produzenten nichts weiter als ein Foto mit mysteriöser Vermummung vor einer schwer überschaubaren Anzahl an Klangerzeugern und der Künstlername zu finden: MP-57 steht für rohen und kantigen House – nichts mehr, aber kein bisschen weniger ist hier zu hören. Auf den zehn Tracks des Albums klingt nichts abgeschliffen, im Gegenteil: es wummert unbarmherzig im unterem Frequenzbereich und bringt die Magengegend in Eingeweide-verknotende Schwingungen. Zusammengehalten wird das ganze von dünn aufgezogenen Synthesizerfäden, die sich unter rauschende Feldaufnahmen mischen, aber kaum merklich im Hintergrund bleiben. Dass das im Zusammenspiel mit dem vertrackten Sequencing einer 303 durchaus auch Hymnen-Charakter versprühen kann, zeigt uns der Track „Diamond columns“, ein acht Minuten langes, auf treibenden 110bpm vor sich hin schwebendes Monstrum, das genauso gut ewig währen könnte. MP-57 erfindet mit Message In A Can nichts neu, und macht doch alles anders. So düster klingt House 2018!