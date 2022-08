Voices From The Lake (Foto: Presse)

Zum 31-jährigen Geburtstag veranstaltet der Tresor ein vielschichtiges Festival: Man beleuchtet die eigene Vergangenheit in einer großflächigen Ausstellung, öffnet Archive aus drei Jahrzehnten Technogeschichte und druckt Bücher. Bei mehreren Partys pro Woche beweist der Berliner Club außerdem, nach wie vor zukunftsgerichtete Musikinstitutionen zu sein.

Am 21. August findet zwischen Ohm und Kraftwerk eine lange Konzertnacht statt. Mit dabei: Mohammad Reza Mortazavi. Der Iraner ist Komponist und vielfach ausgezeichneter Spieler von Daf und Tombak, traditionelle Schlaginstrumente aus dem Mittleren Osten. Nicht nur als Solospieler, auch für Kollaborationen mit Burnt Friedman oder den Berliner Symphonikern ist der Trommler bekannt. Am Sonntag gibt er ein seltenes Solokonzert. Ebenfalls selten zu hören sind Voices From The Lake, das Ambient-Projekt von Donato Dozzy und Neel. Insgesamt finden vier Live-Konzerte im Kraftwerk sowie drei Sets im Ohm statt.

Wir verlosen 2×2 Tickets für die Konzertnacht. Wer dabei sein möchte, schickt uns bis morgen eine Email an gewinnen@groove.de.

GROOVE präsentiert: Tresor 31

21. August 2022

Tickets: 25 Euro

Kraftwerk und Ohm

Köpenicker Str. 70, Berlin