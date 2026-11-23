Der Musikjournalist Dirk Scheuring ist verstorben. Wir geben einen Überblick über seine Biographie und veröffentlichen einen Nachruf von SPEX- und „Sirius Sound System“-Mitstreiter Hans Nieswandt.

Dirk Scheuring gehört zu den Gründer:innen der Spex. Im September 1980 brachte er zusammen mit Peter Bömmels, Wolfgang Burat, Clara Drechsler, Gerald Hündgen, Christoph Pracht und Wilfried Rütten in Köln die erste Ausgabe heraus. Er kam aus dem Punk: Er war Sänger der Kölner Punkband Fasaga aus Köln-Weiden und nannte sich selbst später einen „gelernten PunkRocker“. In den Achtzigerjahren schrieb er für die Spex und war zeitweise Mitherausgeber. Bekannt ist zum Beispiel seine große Reportage über die Mannheimer New-Wave- und No-Wave-Szene in der Doppelausgabe 3/4 von 1982.

Neben dem Schreiben legte er auf: Ab 1984 spielte er mit Gerald Hündgen und Olaf Karnik auf den Spex-Partys im Alten Wartesaal. Auf ihn soll auch der Name der Kölner Soul-Reihe „Soulful Shack“ zurückgehen, benannt nach einem Stück von Smokey Robinson & The Miracles. 1991 stieg er laut einer Darstellung auf Bitten von Hans Nieswandt noch einmal kurz bei der Spex ein.

Später wandte er sich der Technik zu. Als Autor und Programmierer beschäftigte er sich mit künstlicher Intelligenz und der Kommunikation zwischen Avataren und Menschen. Er veröffentlichte unter anderem in der Zeitschrift für Medienwissenschaft („Hunch. Der Entscheidungsbaum als soziales Objekt?“) und bei Telepolis. Zeitweise lebte und arbeitete er in Madrid. Alexis Waltz

Das Sirius Sound System: Dirk Scheuring und Hans Nieswandt (Foto: Wolfgang Tillmans)

Nachruf auf Dirk Scheuring

von Hans Nieswandt

Dirk hatte sich schon vor langer Zeit und mit der ihm eigenen Konsequenz zurückgezogen, nicht nur aus der Öffentlichkeit, die ihn als Autor, als DJ, als spektakulären Mover und begnadeten Shaker kannte; sondern auch, soweit ich das beurteilen kann, aus den engeren Kölner Kreisen, die er in seinen heroischen Jahren als epischer Charakter und legendärer Typ geprägt hat wie kein Zweiter. Deswegen war es keine leichte Entscheidung, diesen Text zu verfassen – gut möglich, dass es gar nicht in seinem Sinne gewesen wäre. Aber andererseits: die Wirkung, die er in seinen aktiven Zeiten entfaltet hat, sucht ihresgleichen.

Die SPEX der 80er Jahre ohne ihn – schwer vorstellbar. Kids der frühen 90er, die mit HipHop bei Viva aufwuchsen – sie wissen nicht, dass er derjenige war, der die ganzen US-Videos rangeholt hat, wie fünf Jahre vorher schon die allerersten Stüssy-Shirts. Sein prophetischer Ansatz, über Computer und KI nachzudenken, lange vor uns allen anderen – er hätte nach Silicon Valley gehört, wie Eric D. Clark pointiert erklärte, dann wäre er steinreich geworden.

Er war schon DJ, da wusste ich noch nicht mal, dass man die Gummischeibe vom Plattenteller nimmt, bevor man die Slipmat drauflegt. Das und so manches andere habe ich von diesem großen Bruder und zeitweisem Weggefährten gelernt. In verschiedenen Lebensphasen waren wir sehr eng, als DJ-Team, in der SPEX-Redaktion, als Freunde…dazwischen gab es jahrelange Phasen der Funkstille. Dass die letzte dieser stillen Phasen nun kein Ende mehr nehmen wird: niederschmetternd. Wir haben einen Helden verloren, und es wäre ihm vielleicht egal gewesen, wenn davon niemand Notiz nimmt. Mir aber ist es nicht egal, ich hoffe, er sieht mir das nach. Rest in Peace, Dirk Scheuring, Rest in Respect.