Mit „Go Hard or Go Home: An Oral History of Hard House & Hard Dance“ legt Ed Jenkins die erste Monografie über Hard House vor.

Hard House ist ein britisches Dance-Genre, das Mitte der Neunziger entstanden ist. Seine Heimat war die schwule Clubszene in London, allen voran die Afterhour Trade im Turnmills. Musikalisch kommt es aus dem Hi-NRG und dem „Hard Bag“, einer härteren, poppigeren Variante von Progressive House, und wurde schneller und aggressiver als House: meist 140 bis 150 BPM. Typisch sind Offbeat-Basslines, also der rollende Bass zwischen den Kickdrums, dazu „Hoover“-Sounds (die Rave-Fläche aus dem Alpha Juno), hochgepitchte Vocal-Samples, Pianostabs und lange Breaks mit Snare-Rolls. Die Tracks sind funktional und euphorisch, oft mit einem Hang zum Kitsch.

Das Buch erscheint bei Velocity Press und ist ab sofort vorbestellbar. Wer vor dem 7. Dezember ein Exemplar kauft, kann seinen Namen (oder den einer befreundeten Person) im Buch abdrucken lassen. Im Handel erhältlich ist es ab Februar 2027.

Die rund 300 Seiten versammeln Interviews mit 45 Schlüsselfiguren der Hard-House- und Hard-Dance-Szene, darunter Andy Farley, Dave Woodhead, Proteus, Hannah Laing, Kyle Starkey, Matt Harderfaster und Mixmag-Geschäftsführer Nick Stevenson.

Das Vorwort stammt von dem durch virale Videos bekannt gewordenen DJ und Vinyl-Liebhaber Fish56Octagon. Er sieht in der Hard-House-Szene den Ursprung der „Schlüsselprinzipien“ der heutigen Rave-Kultur – Prinzipien, die „leider in Teilen der Musikszene im Jahr 2026 manchmal fehlen, und deshalb denke ich, dass es der perfekte Zeitpunkt für ein Buch ist wie dieses“.

„Dieses Buch zeigt, dass das Leben wild, hedonistisch, im Moment, naiv, spaßig und albern sein kann“, sagt Jenkins. „In der heutigen Welt, in der soziale Medien, KI und mobile Geräte alles unsicher und gefährlich erscheinen lassen, soll dieses Buch die Leser:innen dazu inspirieren, sie selbst zu sein und im Moment zu leben.“

Hard-House-Schlüsselfiguren waren Tony De Vit, der als Trade-Resident das Genre prägte und 1998 starb, Steve Thomas und Paul Glazby, später auch Lisa Lashes, Anne Savage und die Tidy Boys. Deren Label Tidy Trax wurde mit den Tidy-Weekendern zum Zentrum des Genres. Um 2000 ging Hard House in einem breiteren „Hard Dance“-Umfeld auf, mit Überschneidungen zu Hard Trance und NRG. Im Club-Mainstream verlor es danach an Bedeutung, als Nische lebte es in Großbritannien weiter und erlebt jetzt ein kleines Revival.

Drei Abgrenzungen sind wichtig. Erstens wird der Begriff auch für härteren, gefilterten US-House verwendet, was mit der britischen Linie wenig zu tun hat. Zweitens wird er seit ein paar Jahren in der Techno-Szene wieder benutzt, oft recht locker für schnelle, nostalgisch-ravige Sets zwischen Hard Groove, Bounce und Trance. Auch mit dem Sound-of-Frankfurt-Label Harthouse hat der UK-Hard-House-Sounds nichts zu tun.



„Go Hard or Go Home: An Oral History of Hard House & Hard Dance“ kann hier bei Velocity Press vorbestellt werden.