Mit dem Release von Grand Theft Auto VI am 19. November wird auch der musikalische Anteil von Rockstars Open-World-Action-Adventure bekannt. Mehr als 70 Acts aus der elektronischen Musik sind im Score, in den Radiosendern des Spiels, auf dem Begleitalbum und bei den Release-Events in Miami vertreten. Zusammengetragen haben das u. a. Mobalytics Gamebase und Resident Advisor.
Besonders im In-Game-Radio setzt Rockstar stark auf Clubkultur: Neben dem hauseigenen Sender CircoLoco Records, auf dem laut RA ein Großteil der bisher identifizierten Tracks noch unveröffentlicht ist, gibt es mit The Vault Radio sogar einen versteckten Sender mit durchgehenden Electronic- und Rave-Mixen, der sich über einen Poster-Scan im fiktiven Underground-Club The Vault in Downtown Vice City freischalten lässt (die dahinterstehenden Artists sind bislang noch nicht identifiziert).
Hier sind alle bisher bekannten elektronischen Acts und Tracks im Überblick:
Der Score
Justice: Das Duo an der Schnittstelle von French House und Electroclash hat den dynamischen Original-Score des Spiels komponiert, der sich an das Spielgeschehen anpasst.
Gesaffelstein: Ist auf „Pusher“ zu hören, dem ersten Vorab-Stück aus dem Score. Es ist seine erste Zusammenarbeit mit Justice überhaupt.
Grand Theft Auto VI: The Album
Das 34 Tracks umfassende Begleitalbum, das in Zusammenarbeit mit Atlantic Records erscheint, besteht aus komplett neuer Musik. Aus dem elektronischen Umfeld sind vertreten:
Justice: Eröffnen das Album mit „Starting From Zero“ (feat. Michael McDonald) und sind außerdem mit „Flower In A Hurricane“ (mit Tame Impala, SZA und King Gizzard & The Lizard Wizard) vertreten.
Guy-Manuel de Homem-Christo: Der Daft-Punk-Mitgründer hat Travis Scotts „RHYNO“ produziert.
Fred again..: Taucht auf „Sexy Magic“ neben CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress und Étienne de Crécy auf und ist auch unter den Album-Produzenten gelistet.
PinkPantheress: Neben „Sexy Magic“ läuft „Illegal“ auf Flash FM und Stockyard FM, ihre Zara-Larsson-Kollabo „Midnight Sun (Girls Trip)“ auf Flash FM.
Arca: Steuert „Sandunguea“ bei (in GTA Online co-moderierte sie bereits mit Rosalía den Sender Motomami Los Santos).
Fcukers: Das New Yorker Duo ist mit „Only One“ dabei (auch auf Stockyard FM zu hören).
Rose Gray: Steuert „All Again“ bei.
DāM-FunK: Hat zusammen mit Jesse Johnson „Stone Kold Krazy Luuv“ aufgenommen.
Yussef Dayes: Beschließt das Album gemeinsam mit Stanley Clarke und Robert Glasper mit „Overtown Lights“ (läuft auch auf Leonida Jazz Radio).
Radio-Hosts
Palms Trax: Co-moderiert als „Palmsy“ gemeinsam mit Burna Boy den Sender AfroBank FM (mit Fokus auf afrikanische Musik von Klassikern des 20. Jahrhunderts bis zu Amapiano und 3-Step).
Robyn: Moderiert zusammen mit Model Alex Consani den Pop-Sender Flash FM, auf dem auch ihr Track „Show Me Love“ läuft.
Seth Troxler: Co-moderiert CircoLoco Records Radio gemeinsam mit CircoLoco-Mitgründer Antonio Carbonaro und Chicca; sein unveröffentlichter Track „Bootlicker“ läuft ebenfalls dort.
CircoLoco Records Radio
Der Sender des 2021 von Rockstar und der gleichnamigen Partyreihe im DC10 auf Ibiza gegründeten Labels:
Rampa – „The Church“ (DJ LAG & Palms Trax Remix)
Chloé Caillet & Myd – „I Feel Love“
Chris Stussy – „We On This Ride“
DJ Tennis – „Never Look Back“
Jimi Jules – „Don’t Break My Heart“
Larry Latenight – „Addicted“
Michael Bibi – „Rhythm of the Night“
KETTAMA – „Mystery of Raw“ (mit Michael Bibi & Wu-Tang Clan)
Mind Against – „Let It Go“
PAWSA – „Body Rock FM“ (mit Fast Eddie) sowie „COLLECT THE COMMAS“
Pional – „Ceeseemee“
Rossi. & Demi Riquisimo – „Deep N Sexy“
Carlita & Bakar – „Last Night“
Aline Umber & Maxime dB – „Coming Back to Life“ (feat. André Baum)
Black Lounge – „Bickering“ (Max Dean Remix)
Jamback – „Positive“
Skream – „Floral“ sowie „The Attention Deficit Track“ (mit Jackmaster)
Stockyard FM (Indie-Dance)
Justice – „One Night / All Night“ (mit Tame Impala)
Caribou – „Never Come Back“
Mount Kimbie – „Monroe“
LCD Soundsystem – „North American Scum“
ANOTR – „Paradise“
Rampa & WhoMadeWho – „Abu Simbel“
Digitalism – „Space Invaders“
Fischerspooner – „Emerge“
CMD/CTRL – „No Stress“
Shygirl, Empress Of & Kingdom – „4EVA“
GENER8ION – „STORM I“ (mit Yung Lean)
HEALTH – „NIGHTMARE“
Flash FM (Pop / Dance)
Daft Punk – „Around the World“
Justice – „DVNO“
Disclosure – „Jaded“
X-Press 2 – „Lazy“ (feat. David Byrne)
Aluna & Jayda G – „Mine O‘ Mine“
Kenya Grace – „Mr Cool“ & „Strangers“
Robyn – „Show Me Love“
La Roux – „Bulletproof“
Booty Luv – „Shine“
Worldwide FM (kuratiert von Gilles Peterson)
Facta – „Slope VIP“ (feat. Warrior Queen & Killa P)
4 Hero – „Star Chasers“
Atmos Blaq – „Skhaftin Saka Fonque“
Moses Ideka & Phil – „Do It For You“
Dongurizu – „Yoppa Ratta“
Fejão & Samtheman – „Brasil da Capoeira“
Mala & Magugu – „Militant Don“
AfroBank FM
DJ LAG & Robot Boii – „Shay’sana“ (feat. Kamo Mphela)
Uncle Waffles – „Wadibusa“
Tony Allen – „No Discrimination“ (mit The Afro Messengers)
Radio On-U & weitere Sender
Adrian Sherwood: Der Dub- und Reggae-Sender ist nach seinem Label On-U Sound benannt, sein eigener Track „Dub Inspector“ läuft dort in Rotation.
Nick León & Bitter Babe: Ihr 2022er-Track „Delirio“ ist ebenfalls im Spiel vertreten.
Launch-Events in Miami (20. bis 22. November)
The Vault im Club Space: Der Club in Miami verwandelt sich am Launch-Wochenende in den In-Game-Club The Vault, mit Bookings von Bitter Babe, Overmono, Barry Can’t Swim, Danny Daze und Prospa.
Grand Theft Auto VI: The Festival (21. November, Mana Wynwood): Das eintägige Festival von Rockstar und PlayStation bringt unter anderem Justice (DJ-Set), Nick León b2b DJ Python, Prospa b2b Skream, The Dare b2b Fcukers und Suero auf die Bühne.
Wer nach dem Blick auf die Tracklist noch nicht genug GTA-Ästhetik im Club-Kontext hat, findet auf Instagram übrigens ein passendes Crossover aus lokaler Perspektive: Der Account lop_bln überträgt bekannte Berliner Clubs und Szenemomente mit viel Detailblick und Humor in den klassischen GTA-Look.