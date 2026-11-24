Teenage Engineering hat einen CD-Player vorgestellt. Der EP/BC-1 ist das erste Produkt in der neuen Broadcast-Serie des schwedischen Hardwareherstellers. Das Modell soll klassische Audioformate in moderne Setups bringen. Der Player verfügt über ein offen liegendes CD-Laufwerk sowie Vari-Speed-Wiedergabe, Cue-Marker und Jog-Wheel-Steuerungen sowie eine integrierte Beat-Erkennung mit Tempo-Sync.

Enthalten sind außerdem Bluetooth- und Auracast-Streaming, ein wiederaufladbarer Akku und USB-Ausgang, mit dem CD-Tracks direkt als WAV-Dateien vom Gerät rippen können. Das hellgraue Gehäuse soll an Hardware aus den 80er- und 90er-Jahren erinnern und bietet rote LED-Pegelanzeigen sowie Displays für Track- und Zeitdaten. Der EP/BC-1 kostet 299 Euro und ist ab sofort erhältlich.

Gründer und CEO Jesper Kouthoofd erklärte vor einem Monat, dass Teenage Engineering die Herstellung von Synthesizern einstellen werde. Das Unternehmen eröffnete zudem kürzlich sein erstes Landengeschäft in New York. Gegründet 2005 in Stockholm, hat Teenage Engineering seinen Ruf auf markanter, designorientierter Musikhardware aufgebaut, darunter den OP-1, OP-1 Field, OP-XY, EP-133 K.O. II und TP-7.