Die Landesmusikräte haben den Synthesizer zum Instrument des Jahres 2027 gewählt. Seit 2008 bestimmen sie jedes Jahr ein Instrument und stellen es zwölf Monate lang mit Projekten und Veranstaltungen vor. Gemeint ist der Synthesizer in all seinen Formen: modulare Analogsysteme, digitale Workstations, Hybride und Software-Synths. Vorläufer wie das Theremin reichen bis in die 1920er-Jahre zurück, seit den Sechzigern prägt der Synthesizer Genres von Synth-Pop über Techno bis Ambient.

Wie das Jahr gestaltet wird, entscheidet jedes Bundesland selbst. In Berlin hat die DJ und Produzentin JakoJako die Schirmherrschaft übernommen. Partner sind die Berlin Music Commission, die Superbooth und SchneidersLaden. Die Eröffnungs-Pressekonferenz findet am 21. Januar 2027 um 11 Uhr im Berliner Kraftwerk statt.

Auch andere Länder haben schon Termine. Brandenburg beginnt am 11. Januar in Potsdam, Schirmherrin ist Ulrike Liedtke, Partner sind Verstärker e.V. und 2synthesize. In Schleswig-Holstein ist Jana de Toyer Botschafterin, der Auftakt ist am 13. Januar im Deutschen Schallplattenmuseum Nortorf. Nordrhein-Westfalen startet am 17. Januar im Anneliese Brost Musikforum Ruhr in Bochum. In Rheinland-Pfalz ist Lorenz Rhode Schirmherr. Sachsen eröffnet am 27. Februar in der Distillery in Leipzig mit „All in one: Synth!“, einem Programm aus Workshops und Clubshow mit The Tunegirl. Botschafter für Baden-Württemberg ist das Popakademie Electronic Orchestra (PEO) aus Mannheim.