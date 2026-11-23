Die Schweizer Drug-Checking- und Präventionsplattform Saferparty spricht eine Warnung aus zu einer extrem hochdosierten MDMA-Pille mit einem Wirkstoffgehalt von 244 Milligramm. Die graue Tablette trägt auf der einen Seite eine Sternschnuppe, auf der anderen steht „Pop Smoke 300mg”

Saferparty teilte die Warnung auf Social Media, um Konsumierende zu erreichen. Im Post heißt es, dass zu hohe Dosen zu Nebenwirkungen wie Kiefermahlen, Augen- und Muskelzucken oder Krampfanfällen führen können.

„Bei Überdosierungen steigt die Körpertemperatur stark an und es können Halluzinationen auftreten. An Folgetagen, nach der Einnahme solch hoher Dosen MDMA, treten vermehrt Depressionen, Konzentrationsschwächen, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit sowie ein Gefühl der Antriebslosigkeit auf“, heißt es weiter in der Warnung.

Die regelmäßige Einnahme großer Mengen ist außerdem neurotoxisch und vergrößert die Wahrscheinlichkeit irreparabler Hirnschäden. Zudem ist eine starke Konzentration von Serotonin im Gehirn möglich, was das Risiko lebensbedrohlicher Komplikationen, wie dem Serotonin-Syndrom, erhöht.

Von einer Überdosis spricht man ab 1,5 mg MDMA pro kg Körpergewicht für Männer und 1,3 mg pro kg bei Frauen (Bsp.: Frau wiegt 60kg x 1,3 = max. 78 mg MDMA / Mann wiegt 89 kg x 1,5 = max. 120mg MDMA). Bei mehr einer Pille mit 200 mg MDMA kann also schon die Hälfte zu einer Überdosierung führen.

Dosierung MDMA-Pille (Foto: Instagram/saferparty_warnungen)

Trotz gleichem Erscheinungsbild (Logo, Größe, Gewicht) können sich Pillen in der Dosierung unterscheiden und sogar andere Wirkstoffe enthalten.

Safer Use-Hinweis (Foto: Instagram/saferparty_warnungen)

Saferparty aus Zürich teilt wöchentlich Substanzenwarnungen auf ihrer Plattform. Es ist ein Angebot des Sozialdepartements der Stadt Zürich. Betreut wird die Seite vom Drogeninformationszentrum (DIZ), einem Kompetenzzentrum rund um den Konsum illegaler psychoaktiver Substanzen.

Auftrag des Angebots ist es, die negativen Folgen des Konsums illegaler psychoaktiver Substanzen für Drogenkonsumierende zu reduzieren und soziale Desintegration als Folge von Substanzkonsum zu vermeiden.

Darüber hinaus sensibilisiert und informiert das DIZ Konsument:innen, aber auch Fachpersonen sowie Angehörige über die Risiken bestimmter Substanzen und vermittelt Wissen zu Safer Use und Konsumkompetenz.