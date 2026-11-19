In Kreuzberg macht bald eine neue Venue auf: Wie der tip.Berlin berichtet, eröffnet in der Pücklerstraße 34, direkt unter der Markthalle Neun, wo früher die Bar Neun und der Privatclub beheimatet waren, der Bau.Klub. Dahinter stecken die Macher:innen der Berliner Bars Mausi, Stück und Torte.

Das Konzept soll bewusst unkompliziert bleiben: Statt strenger Tür und großer Planung soll der Bau.Klub ein Ort sein, an dem man auch spontan vorbeischauen kann. Am Wochenende sind Partys geplant, bei denen auch externe Kollektive den Abend übernehmen sollen. Unter der Woche stehen Konzerte auf dem Programm. Musikalisch liegt der Fokus auf House, man will sich aber nicht auf ein Genre festlegen. Auch günstige Eintrittspreise sollen für einen niedrigschwelligen Zugang sorgen.

Das Soft Opening findet am Sonntag, den 13. Dezember, ab 14 Uhr statt. Dann läuft die Dayparty-Reihe Fling mit House vom Kölner Kollektiv PhonoVision. Richtig los geht es im Januar, zeitgleich mit dem neuen vegetarischen Wirtshaus hasi. direkt darüber, von dem aus eine Treppe direkt in die Venue führt.