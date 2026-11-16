Im 60-Seelen-Dorf Nahwinden im Thüringer Ilm-Kreis entsteht derzeit ein Projekt für elektronische Musikkultur abseits der Metropolen: Der Verein „Freunde der elektronischen Tanzmusik Thüringen“ (FETT e.V.) saniert dort in Eigenregie einen über 120 Jahre alten Dorfsaal als Raum für Clubkultur, Konzerte und Nachbarschaftsarbeit.

Gegründet wurde FETT e.V. 2018 von einem Freundeskreis aus den Neunzigern, den es nach Jahren wieder zurück in die ländliche Heimat zog. „Jetzt, wo wir alle unsere Kinder, Häuser und Bäume gepflanzt haben, haben wir festgestellt, dass wir wieder feiern gehen wollen“, erklärt Vorstandsmitglied Christian Burchhardt im MDR. Aus dem Mangel an House- und Technopartys in der Region entstand die Idee, selbst aktiv zu werden.

Über mehrere Jahre feierten die mittlerweile 60 Mitglieder und viele Gäste im historischen Tanzsaal auf Parkettboden und unter einem kugelförmigen Kronleuchter, bevor vor drei Jahren erhebliche Mängel festgestellt wurden: Neben Holzwurmbefall führten statische Probleme am Dach zum Veranstaltungsstopp und zur vorläufigen Schließung.

Da ein Abriss des Gebäudes für die Vereinsmitglieder nicht infrage kam, kauften sie den Saal vor wenigen Wochen für einen symbolischen Betrag von der Stadt Stadtilm. Durch Fördermittel und Spenden sowie Unterstützung durch die Stiftung Baukultur Thüringen und von lokalen Handwerksbetrieben stemmt die Initiative nun die auf 100.000 bis 200.000 Euro geschätzte Sanierung.

Im Frühjahr sollen die Dacharbeiten starten, während der Verein im Innenbereich bereits den Bühnenbereich instand setzt. Läuft alles nach Plan, soll der Saal im Sommer wiedereröffnen und neben Techno- und House-Nächten künftig auch Kinoabende, Musikworkshops, Jugendarbeit und Dorffeste unter einem Dach vereinen.