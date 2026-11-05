Baggy, Rave und Eurodance: ARTE zeigt Doku zur 90er-Sehnsucht 

Das Arte-Kulturmagazin „Twist“ widmet sich in einer neuen Ausgabe der Renaissance der 90er-Jahre. Unter dem Titel „90s – Alter Lifestyle, neue Sehnsucht“ beleuchtet die Folge, warum ausgerechnet die oft als trashig abgetane Dekade heute wieder so einen Nerv trifft.

Im musikalischen Teil beleuchtet das Format die ungebrochene Anziehungskraft von Eurodance. Wenn Acts wie Dr. Alban, Mr. President und Eiffel 65 heute wieder Arenen mit zigtausend Zuschauern füllen, zeigt das, wie lebendig diese Zeit auf den Bühnen nachwirkt. Ergänzt wird dies durch den Blick auf die Looks der Dekade: Der britische Fotograf Eddie Otchere erinnert an die Entstehung von Jungle und Drum ’n‘ Bass und zeigt ikonische Zeitzeugnisse, die aktuell auch in der Tate Britain zu sehen sind.

Jenseits der Geschichte der Clubkultur der Dekade blickt das Format auf den Aufbruch ins digitale Zeitalter. Stimmen aus Mode, Netzkunst und Literatur reflektieren das Interesse am entstehenden Internet in den späten 90er-Jahren und analysieren das Jahrzehnte als optimistische Phase zwischen Mauerfall und Jahrtausendwende.

Die Episode ist noch bis zum 31. Oktober 2027 in der ARTE-Mediathek verfügbar.