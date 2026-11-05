News

Baggy, Rave und Eurodance: ARTE zeigt Doku zur 90er-Sehnsucht 

Mascha Schaper

Das Arte-Kulturmagazin „Twist“ widmet sich in einer neuen Ausgabe der Renaissance der 90er-Jahre. Unter dem Titel „90s – Alter Lifestyle, neue Sehnsucht“ beleuchtet die Folge, warum ausgerechnet die oft als trashig abgetane Dekade heute wieder so einen Nerv trifft.

Im musikalischen Teil beleuchtet das Format die ungebrochene Anziehungskraft von Eurodance. Wenn Acts wie Dr. Alban, Mr. President und Eiffel 65 heute wieder Arenen mit zigtausend Zuschauern füllen, zeigt das, wie lebendig diese Zeit auf den Bühnen nachwirkt. Ergänzt wird dies durch den Blick auf die Looks der Dekade: Der britische Fotograf Eddie Otchere erinnert an die Entstehung von Jungle und Drum ’n‘ Bass und zeigt ikonische Zeitzeugnisse, die aktuell auch in der Tate Britain zu sehen sind.

Jenseits der Geschichte der Clubkultur der Dekade blickt das Format auf den Aufbruch ins digitale Zeitalter. Stimmen aus Mode, Netzkunst und Literatur reflektieren das Interesse am entstehenden Internet in den späten 90er-Jahren und analysieren das Jahrzehnte als optimistische Phase zwischen Mauerfall und Jahrtausendwende. 

Die Episode ist noch bis zum 31. Oktober 2027 in der ARTE-Mediathek verfügbar.

Titelbild Twist Doku: 90s - Alter Lifestyle, neue Sehnsucht (Foto: ZDF)

News

Weiterlesen

Club- und Festival-Monitoring 2026: Diese Umfrage braucht Zahlen aus der Szene

News
Die Clubkultur wackelt. Zwischen roten Zahlen und Sparpolitik startet die LiveKomm ein neues Monitoring, um Druck auf die Politik zu machen.

Club- und Festival-Monitoring 2026: Diese Umfrage braucht Zahlen aus der Szene

News
Die Clubkultur wackelt. Zwischen roten Zahlen und Sparpolitik startet die LiveKomm ein neues Monitoring, um Druck auf die Politik zu machen.

Sweet Club: Münchner Diskothek muss schließen

Das Münchner Clubsterben fordert das nächste Opfer: Nach knapp zehn Jahren am Maximiliansplatz hat der Sweet Club an Halloween endgültig seine Pforten geschlossen.
News Mascha Schaper -
Weiterlesen

Cevin Fisher: Zanzibar-Resident und „The Freaks Come Out“-Produzent verstorben  

Mit „The Freaks Come Out“ und „„The Freaks Come Out“ landete der DJ und Produzent aus New Jersey Ende der Neunziger zwei Nummer-eins-Hits in den US-Dance-Charts.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Zum Tod von Juan Atkins: „Er hat Techno erdacht, bevor es irgendeiner von uns tat“

Die Musikwelt nimmt Abschied von Juan Atkins. Ob Jeff Mills, Sven Väth, Richie Hawtin oder das Team des Tresor Berlin: Weggefährten, Kolleg:innen und Freund:innen erweisen dem Techno-Urvater in bewegenden Worten die letzte Ehre.
News Mascha Schaper -
Weiterlesen

Time Warp: Festival gründet Label 

Mit Ausgaben in Mannheim, São Paulo, Madrid, Los Angeles, Mexico City, Miami oder New York ist die Time Warp eine der größten globalen Festivalbrands im Technobereich. Nun startet man ein Label
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Rückforderung von Corona-Hilfen: Kasseler Techno-Club Graf Karl kämpft ums Überleben 

Gegründet in der Pandemie, heute einer der wenigen Orte für Techno in Kassel: Ausgerechnet die Corona-Hilfen aus der Anfangszeit gefährden nun das Graf Karl.
News Mascha Schaper -
Weiterlesen

2. Salzburger Tage der Clubkultur: Musik, Workshops und Diskurs geplant

Neben der Musik stehen vor allem drängende Fragen rund um fehlende Räume für die freie Szene im Fokus der Clubkulturtage.
News Christoph Gleich -
Weiterlesen

Juan Atkins: Techno-Namensgeber verstorben 

Der Detroiter Produzent, DJ und Labelbetreiber ist mit 64 Jahren in Mexico City gestorben. Mit Cybotron, Model 500 und seinem Label Metroplex legte er die Grundlagen eines Genres, das die Welt verändert hat, und stand bis zuletzt auf der Bühne.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

n/vision: Roland stellt ersten Wavetable-Synthesizer der Boutique-Serie vor

Nach einer Reihe von Nachbauten setzt Roland bei der Boutique-Serie auf etwas Neues: einen kompakten Wavetable-Synth zum Mitnehmen, mit eingebautem Lautsprecher und Tastatur.
News Madu Abeysekera -
Weiterlesen

Sweet Club: Münchner Diskothek muss schließen

News Mascha Schaper -
Das Münchner Clubsterben fordert das nächste Opfer: Nach knapp zehn Jahren am Maximiliansplatz hat der Sweet Club an Halloween endgültig seine Pforten geschlossen.

Cevin Fisher: Zanzibar-Resident und „The Freaks Come Out“-Produzent verstorben  

News Alexis Waltz -
Mit „The Freaks Come Out“ und „„The Freaks Come Out“ landete der DJ und Produzent aus New Jersey Ende der Neunziger zwei Nummer-eins-Hits in den US-Dance-Charts.

Zum Tod von Juan Atkins: „Er hat Techno erdacht, bevor es irgendeiner von uns...

News Mascha Schaper -
Die Musikwelt nimmt Abschied von Juan Atkins. Ob Jeff Mills, Sven Väth, Richie Hawtin oder das Team des Tresor Berlin: Weggefährten, Kolleg:innen und Freund:innen erweisen dem Techno-Urvater in bewegenden Worten die letzte Ehre.

Time Warp: Festival gründet Label 

News Alexis Waltz -
Mit Ausgaben in Mannheim, São Paulo, Madrid, Los Angeles, Mexico City, Miami oder New York ist die Time Warp eine der größten globalen Festivalbrands im Technobereich. Nun startet man ein Label

Rückforderung von Corona-Hilfen: Kasseler Techno-Club Graf Karl kämpft ums Überleben 

News Mascha Schaper -
Gegründet in der Pandemie, heute einer der wenigen Orte für Techno in Kassel: Ausgerechnet die Corona-Hilfen aus der Anfangszeit gefährden nun das Graf Karl.

2. Salzburger Tage der Clubkultur: Musik, Workshops und Diskurs geplant

News Christoph Gleich -
Neben der Musik stehen vor allem drängende Fragen rund um fehlende Räume für die freie Szene im Fokus der Clubkulturtage.

Juan Atkins: Techno-Namensgeber verstorben 

News Alexis Waltz -
Der Detroiter Produzent, DJ und Labelbetreiber ist mit 64 Jahren in Mexico City gestorben. Mit Cybotron, Model 500 und seinem Label Metroplex legte er die Grundlagen eines Genres, das die Welt verändert hat, und stand bis zuletzt auf der Bühne.

n/vision: Roland stellt ersten Wavetable-Synthesizer der Boutique-Serie vor

News Madu Abeysekera -
Nach einer Reihe von Nachbauten setzt Roland bei der Boutique-Serie auf etwas Neues: einen kompakten Wavetable-Synth zum Mitnehmen, mit eingebautem Lautsprecher und Tastatur.