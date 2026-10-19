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Spendenaufruf nach Brandstiftung auf HardBeatZ-Open-Air-Equipment: Etwa 4.000 Euro fehlen noch

Madu Abeysekera

Die Spendenkampagne für den von einem Brandanschlag getroffenen Veranstalter des HardBeatZ Open Air läuft noch. Von dem Spendenziel von 8.000 Euro wurden bisher rund 3.800 Euro erreicht. 

In der Nacht zum 10. September wurde ein Container des HardBeatZ Open Air an der Talsperre Euba bei Chemnitz aufgebrochen und angezündet. In dem Container befand sich unter anderem Ton- und Lichttechnik, Kabel, Zelte sowie Werkzeuge. Beschädigt wurden zudem Baumaterialien anderer Vereine, wie es in einem Statement des Festivals heißt. Einige Gegenstände seien kurz vor der Brandstiftung entwendet worden, teilt die Betreiberfirma Z-Events mit. Entstanden ist ein Schaden von über 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Einbruch und Brandstiftung.

Besonders treffe es die Veranstaltenden, da man über keine großen Rücklagen und Möglichkeiten verfüge. „Die Technik wurde von Freiwilligen zusammengestellt, um das Event ‚HardBeatZ Open Air 2026‘ zu ermöglichen“, erklären sie.

Trotz der Umstände fand das HardBeatZ Open Air an der Talsperre Euba wie geplant am 19. September statt. 22 Artists verschiedener Stile der elektronischen Musik traten auf zwei Bühnen auf. Ermöglicht wurde die Durchführung des Festivals durch eine Ersatz-Musikanlage aus den ehemaligen Clubs Ndorphin (in Chemnitz) und Battlezone (in Zwickau).

In einem Kommentar auf der Spendenseite zeigt sich Z-Events dankbar gegenüber den Spender:innen: „aus Tränen der Trauer werden Tränen der Freude, da ich dank euch allen die Chance habe, das hier finanziell zu überstehen“, heißt es darin.

Das HardBeatZ Open Air ist ein kostenloses Techno-Festival an der Talsperre Euba im gleichnamigen Chemnitzer Ortsteil. Das Festival ist Teil eines Projekts, mit dem die Veranstaltenden die Partyszene der Gegend wiederbeleben wollen.

Gründer der Eventfirma Z-Events und Veranstalter des Festivals ist der 24-jährige Danny Nieher, der die Organisation gemeinsam mit dem Reset Kollektiv e.V. und Rettet die Talsperre e.V. sowie weiteren Helfenden übernimmt.

Ausgebrannter Container des HardBeatZ Open Air (Foto: Instagram/z.events.official)

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