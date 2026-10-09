Die Platten der Woche mit Altinbas, Rene Wise, Peverelist, Slimy Ape und Losoul

Losoul – Broken English Dubs (Logistic)

Ist das Low-soul oder High-soul – na ja, klingt auf jeden Fall nach viel Soul-fulness! Losoul, der Frankfurter Produzent Peter Kremeier, ist seit Mitte der Neunziger eine feste Größe des deutschen House-Undergrounds. Sein Sound ist geprägt von warmen Jazz-, Funk-, Soul-Samples und natürlich der Playhouse-Schule. Nach acht Jahren Pause meldet er sich nun mit Broken English Dubs zurück – und die klingen ziemlich fresh. Insgesamt strahlen Losouls Produktionen etwas angenehm Anachronistisches aus, denn besagte Samples dürfen hier noch Samples sein. Dennoch hat jeder der sechs Tracks seine eigene kompositorische DNA – ist eben in sich homogen und schlüssig. Und vor allem: Losoul ist weit von einem reinen retro-orientierten Sample-Sound der 90er und 00er Jahre entfernt.

„Shake 3” macht den Auftakt und seinem Namen alle Ehre. Bei dem Track sollte man unbedingt darauf warten, bis die Bass-Line einsetzt und weitere Zutaten eingestreut werden. Der Flow baut sich hier elegant nach und nach auf. Und dann: „Cult Rodeo” ist klasse, ein acht-minütiges Disco-Monster auf Downer, vor allem schleppend, fiebrig und mit eingestreuten Vocals. Losouls Stücke verfolgen durchaus einen unterschiedlichen kompositorischen Ansatz: „The Peek-A-Boo Scratch” ist zum Beispiel längst nicht so straight, sondern stattdessen ziemlich tricky. Broken Beat mit experimentelen Einschüben. „Trap Back” ist mein Favorit. Straight-ahead und zugleich dubby House. Neun Minuten für den Dancefloor „to take off”. Broken English Dubs erinnert daran, dass Clubmusik nicht immer alles neu erfinden muss, um aktueller denn je zu klingen. Liron Klangwart

<a href="https://logistic-records.bandcamp.com/album/broken-english-dubs">Broken English Dubs by Losoul</a>