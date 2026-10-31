GROOVE Reviews: Die Alben im Oktober 2026 (Teil 3/3)

Aphex Twin – Drukqs (Warp) (Reissue)

In der Schönheit der Geschwindigkeit fanden die Futuristen nicht nur einen Grund, der Zukunft mit einer immer wieder gebrochenen Vorfreude zu begegnen. Auch der Abschied von der Vergangenheit und die Simultaneität beider Prozesse brach sich in ihren Werken Bahn. Als Drukqs im Oktober 2001 erschien, war diese Gleichzeitigkeit nicht nur in der westlichen Musikwelt, sondern ganz grundsätzlich in Kultur und Kunst spürbar. Alles hatte sich wenige Wochen zuvor verändert. Für Richard David James war die prägende Dekade seines Lebens sowohl numerisch als auch künstlerisch und menschlich vorbei. Gerüchte gingen um: James habe nur entbehrliches Material zusammengewürfelt und auf ein Album gepresst, um finalen Bedingungen des Plattendeals mit Warp gerecht zu werden. Spöttisch tönte die Presse: Bloß „schwächere Echos” vorheriger Arbeiten (The Guardian) seien zu hören. Eine „bloße Erweiterung” (Spin) ohne die gewohnte „Aphex-Twin-Mystik” (Pitchfork) resultiere letztlich in seinem „irrelevantesten Album” (Rolling Stone). Wenige Jahre später mussten sie alle zurückrudern.

Drukqs war rückblickend trotz der Instrumentalisierung bekannter Praktiken aus James‘ Repertoire auch aus anderen Gründen ein Bruch für ihn, für elektronische Musik im Allgemeinen. Sicher, unerhört experimentell und bar jeder Anbiederung turnten auch die beiden Volumes der Selected Ambient Works oder das Richard D.James Album aus jedem Stereo-Setup. Doch dieses Maß an Detailarbeit wurde einem Album von Aphex Twin bis zu diesem Zeitpunkt nicht zuteil, das hat er selbst schon 2001 in einem Interview mit GROOVE betont. Der Reiz bestand aber kaum nur darin, neben den bekannten Drill’n’Bass-Tropen, sphärischen Ambient-Flächen und ekstatischen Acid-Eskapaden andere Experimente zuzulassen. Auch das jahrelang mal aus aufrichtiger Begeisterung, dann aber auch mehr aus Trend-Geilheit geifernde Publikum zu irritieren, war Teil der Motivation, aus der Drukqs letztlich zu dem wurde, was es bis heute ist. Nicht nur ein akusmatischer Rorschachtest, ein Denkmal elektromagnetischer Musik, die im selben Track, in derselben Sekunde abstoßend und anziehend zugleich klingen kann.

Diese 30 Tracks und 100 Minuten waren auch die erste und vielleicht bislang einzige Arbeit, aus der James so viel Promo und Kohle wie nur irgendwie möglich ziehen wollte. „Mit diesem Album habe ich mein persönliches Maximum eines Publikums erreicht, mit dem ich zufrieden bin”, resümierte der Produzent 2001 noch. Und: „Warp will die Promotion. Danach kann ich es mir leisten, für Jahre keine mehr zu machen.” Doch weder der Abschluss des Warp-Deals noch das Geld waren letztlich gute Gründe für den Release. Stattdessen vergaß James tatsächlich einen Mp3-Player mit 282 unveröffentlichten Tracks in einem Flugzeug und fühlte sich getrieben, nun so viel Material so schnell wie möglich zu veröffentlichen – beinahe wäre aus Drukqs ein 4CD-Album geworden.

Und auch wenn es kitschig klingen mag, so ist diese Arbeit in all ihrer erratischen Spontaneität tatsächlich ein musikalisches Tagebuch, das James im Frankreich-Urlaub, auf Wochenendtrips durch Wales oder einfach in seinem Auto auf einem Laptop entworfen hat. Handwerk und Geist der gülden-analogen Songwriter-Ära der 60er und 70er kehren hier in digitaler Form zurück. Nicht etwa, weil sich Drukqs sonderlich emotional oder politisch geriert. Aber weil die Tracks on the fly, gerade im Moment der Idee zumindest skizziert und dann hinterher in der Produktion ausformuliert wurden.

Ein „Vordhosbn” wirkt daher einerseits grazil und birgt unvergleichlich lebendige Melodien, feuert andererseits aber zig Beatbatterien im Mikrosekundentakt ab. Hektik, die aus einem Lebensgefühl geboren wurde. Dass sich die Feuilletons zu Beginn der 2000er kaum bereit gezeigt haben, dieses Album angemessen zu besprechen, sagt weniger über sie als über diesen Sound aus. Aphex Twin war seiner Zeit nämlich noch weiter voraus, als viele damals dachten. Neben den delikat programmierten Sequenzen, deren von James eigenhändig gelöteter und programmierter Hardware-Backbone ein ganzes Essay füllen würde, sind es auch die vielfachen Einflüsse dieses Albums, denen damals wie heute mit Worten und Vergleichen kaum beizukommen ist. Die Schnittmenge von Erik Satie und einem präparierten Piano im Stile von John Cage entwachsen in „Kladfvgbung Micshk” oder „Hy a Scullyas lyf a Dhagrow” aber auch „Prep Gwarlek 3b” der konturierten Struktur dieses Albums ebenso genussvoll wie die säuerlich drillenden Breakbeat-Kaskaden „Mt Saint Michel + St Michaels Mount” oder das immer noch völlig unterschätzte, unwirklich überwältigende „Ziggomatic 17”. Allein: Dieses Album Track für Track zu entknoten, gestaltet sich insgesamt müßig und wird seinem Impetus ohnehin nicht gerecht.

Dass Dynamik und Triebkraft von Drukqs weniger mit Drogen als mit James‘ persönlicher Biografie, seinen erlebten Tagen und Nächten zu tun hat, ist für manche vielleicht enttäuschend. Doch gerade damit lässt sich deuten, warum dieses Album bis heute eine stilprägende Faszination ausübt, der sich selbst die Gen Z nicht entziehen kann. Schließlich sind es Tracks wie „QKThr” oder das berühmte „Avril 14th”, die in Millionen Reels auf Instagram, Tik Tok und YouTube zwischenzeitig neue Bekanntheit erlangten. Spätestens mit der nun angebrochenen KI-Ära, in der sich die Dekonstruktion kultureller Gewissheiten tatsächlich tagtäglich mit Lichtgeschwindigkeit vollzieht, dürfte auch den letzten Zweiflern schwanen: Aphex Twin hat die Gleichzeitigkeit unserer Gegenwart nicht nur erahnt, sondern dieser einen flickflackenden Soundtrack geschenkt – Jahrzehnte vor ihrer Ankunft. Nils Schlechtriemen

<a href="https://aphextwin.bandcamp.com/album/drukqs">Drukqs by Aphex Twin</a>