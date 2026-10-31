GROOVE Reviews: Die Alben im Oktober 2026 (Teil 3/3)

Das Motherboard findet ihr hier, die Mixe des Monats hier, Teil 1 der Alben im Oktober 2026 hier.
Alchemical Sisters – Alchemical Sisters (Interdimensional Transmissions)
Wenn man Eris Drew und Octo Octa in einem Satz erwähnt, gilt es drei Dinge unbedingt sofort zu sagen: Sie leben in der freien Natur. Sie mögen Acid. Sie nennen es aber niemals Esoterik. Das ist lustig, weil ihr sogenannter Motherbeat natürlich überhaupt nicht nach reformhauserprobtem Kräuterkram klingt. Wenn sie also als erklärte Klangschalen, das heißt Alchemical Sisters gemeinsame Musik machen, brennt die Hütte, in der sie ja hausen, lichterloh. Acid da, Big Beat dort, ist ihr Albumdebüt alles andere als zerstäubter Diskurs über kosmische Frequenzen, denn die Chemie pickt alles zusammen, was ein paar eierlastige Gitarrenriffs und The Prodigy und Krautrock-B-Seiten von Neunzehnhundertirgendwann und der immer noch absolut drogennehmtaugliche Future Sound of London einst auseinandergenommen haben. Dazu quakt schön die Rolandquakmaschine. Und die Samples kommen von überall. Am Ende hat alles die Lebensdauer eines Bergkristalls. Aber das muss man ja nicht unbedingt dazu sagen, wenn man über Eris Drew und Octo Octa spricht. Christoph Gleich
Aphex Twin – Drukqs (Warp) (Reissue)
In der Schönheit der Geschwindigkeit fanden die Futuristen nicht nur einen Grund, der Zukunft mit einer immer wieder gebrochenen Vorfreude zu begegnen. Auch der Abschied von der Vergangenheit und die Simultaneität beider Prozesse brach sich in ihren Werken Bahn. Als Drukqs im Oktober 2001 erschien, war diese Gleichzeitigkeit nicht nur in der westlichen Musikwelt, sondern ganz grundsätzlich in Kultur und Kunst spürbar. Alles hatte sich wenige Wochen zuvor verändert. Für Richard David James war die prägende Dekade seines Lebens sowohl numerisch als auch künstlerisch und menschlich vorbei. Gerüchte gingen um: James habe nur entbehrliches Material zusammengewürfelt und auf ein Album gepresst, um finalen Bedingungen des Plattendeals mit Warp gerecht zu werden. Spöttisch tönte die Presse: Bloß „schwächere Echos” vorheriger Arbeiten (The Guardian) seien zu hören. Eine „bloße Erweiterung” (Spin) ohne die gewohnte „Aphex-Twin-Mystik” (Pitchfork) resultiere letztlich in seinem „irrelevantesten Album” (Rolling Stone). Wenige Jahre später mussten sie alle zurückrudern.
Drukqs war rückblickend trotz der Instrumentalisierung bekannter Praktiken aus James‘ Repertoire auch aus anderen Gründen ein Bruch für ihn, für elektronische Musik im Allgemeinen. Sicher, unerhört experimentell und bar jeder Anbiederung turnten auch die beiden Volumes der Selected Ambient Works oder das Richard D.James Album aus jedem Stereo-Setup. Doch dieses Maß an Detailarbeit wurde einem Album von Aphex Twin bis zu diesem Zeitpunkt nicht zuteil, das hat er selbst schon 2001 in einem Interview mit GROOVE betont. Der Reiz bestand aber kaum nur darin, neben den bekannten Drill’n’Bass-Tropen, sphärischen Ambient-Flächen und ekstatischen Acid-Eskapaden andere Experimente zuzulassen. Auch das jahrelang mal aus aufrichtiger Begeisterung, dann aber auch mehr aus Trend-Geilheit geifernde Publikum zu irritieren, war Teil der Motivation, aus der Drukqs letztlich zu dem wurde, was es bis heute ist. Nicht nur ein akusmatischer Rorschachtest, ein Denkmal elektromagnetischer Musik, die im selben Track, in derselben Sekunde abstoßend und anziehend zugleich klingen kann.
Diese 30 Tracks und 100 Minuten waren auch die erste und vielleicht bislang einzige Arbeit, aus der James so viel Promo und Kohle wie nur irgendwie möglich ziehen wollte. „Mit diesem Album habe ich mein persönliches Maximum eines Publikums erreicht, mit dem ich zufrieden bin”, resümierte der Produzent 2001 noch. Und: „Warp will die Promotion. Danach kann ich es mir leisten, für Jahre keine mehr zu machen.” Doch weder der Abschluss des Warp-Deals noch das Geld waren letztlich gute Gründe für den Release. Stattdessen vergaß James tatsächlich einen Mp3-Player mit 282 unveröffentlichten Tracks in einem Flugzeug und fühlte sich getrieben, nun so viel Material so schnell wie möglich zu veröffentlichen – beinahe wäre aus Drukqs ein 4CD-Album geworden.
Und auch wenn es kitschig klingen mag, so ist diese Arbeit in all ihrer erratischen Spontaneität tatsächlich ein musikalisches Tagebuch, das James im Frankreich-Urlaub, auf Wochenendtrips durch Wales oder einfach in seinem Auto auf einem Laptop entworfen hat. Handwerk und Geist der gülden-analogen Songwriter-Ära der 60er und 70er kehren hier in digitaler Form zurück. Nicht etwa, weil sich Drukqs sonderlich emotional oder politisch geriert. Aber weil die Tracks on the fly, gerade im Moment der Idee zumindest skizziert und dann hinterher in der Produktion ausformuliert wurden.
Ein „Vordhosbn” wirkt daher einerseits grazil und birgt unvergleichlich lebendige Melodien, feuert andererseits aber zig Beatbatterien im Mikrosekundentakt ab. Hektik, die aus einem Lebensgefühl geboren wurde. Dass sich die Feuilletons zu Beginn der 2000er kaum bereit gezeigt haben, dieses Album angemessen zu besprechen, sagt weniger über sie als über diesen Sound aus. Aphex Twin war seiner Zeit nämlich noch weiter voraus, als viele damals dachten. Neben den delikat programmierten Sequenzen, deren von James eigenhändig gelöteter und programmierter Hardware-Backbone ein ganzes Essay füllen würde, sind es auch die vielfachen Einflüsse dieses Albums, denen damals wie heute mit Worten und Vergleichen kaum beizukommen ist. Die Schnittmenge von Erik Satie und einem präparierten Piano im Stile von John Cage entwachsen in „Kladfvgbung Micshk” oder „Hy a Scullyas lyf a Dhagrow” aber auch „Prep Gwarlek 3b” der konturierten Struktur dieses Albums ebenso genussvoll wie die säuerlich drillenden Breakbeat-Kaskaden „Mt Saint Michel + St Michaels Mount” oder das immer noch völlig unterschätzte, unwirklich überwältigende „Ziggomatic 17”. Allein: Dieses Album Track für Track zu entknoten, gestaltet sich insgesamt müßig und wird seinem Impetus ohnehin nicht gerecht.
Dass Dynamik und Triebkraft von Drukqs weniger mit Drogen als mit James‘ persönlicher Biografie, seinen erlebten Tagen und Nächten zu tun hat, ist für manche vielleicht enttäuschend. Doch gerade damit lässt sich deuten, warum dieses Album bis heute eine stilprägende Faszination ausübt, der sich selbst die Gen Z nicht entziehen kann. Schließlich sind es Tracks wie „QKThr” oder das berühmte „Avril 14th”, die in Millionen Reels auf Instagram, Tik Tok und YouTube zwischenzeitig neue Bekanntheit erlangten. Spätestens mit der nun angebrochenen KI-Ära, in der sich die Dekonstruktion kultureller Gewissheiten tatsächlich tagtäglich mit Lichtgeschwindigkeit vollzieht, dürfte auch den letzten Zweiflern schwanen: Aphex Twin hat die Gleichzeitigkeit unserer Gegenwart nicht nur erahnt, sondern dieser einen flickflackenden Soundtrack geschenkt – Jahrzehnte vor ihrer Ankunft. Nils Schlechtriemen
Dino Sabatini and Luigi Tozzi – XAMAN (Outis)
Wie klingt es, wenn man sich nachts durch einen dichten, unbekannten Dschungel bewegt? Auf ihrem gemeinsamen Album XAMAN entführen uns Dino Sabatini und Luigi Tozzi in eine Klangwelt, die genau dieses Gefühl vermittelt: geheimnisvoll, düster und immer in Bewegung. Tiefe Bässe treffen auf hallende, tropische Soundelemente, während schrille Töne und unruhige Drums immer wieder aus dem Dunkeln hervorblitzen. Jeder Track bringt eine fast bedrohliche und unbehagliche Note mit sich – jedoch immer mit einer Kurve zu einem friedvollen, angenehmen Ende. Schon der Opener „Crossing“ zeigt, wohin sich die Atmosphäre des Albums bewegt: Über ein Gefühl zwischen Unbehagen und Neugierde legen sich treibende Drums und ein tiefer Bass, die das Stück in Einklang bringen, bevor es sich wieder in der mystischen Dynamik des Anfangs verliert. Auch im weiteren Verlauf bleibt dieses Wechselspiel aus Spannung und Ruhe ein zentrales Element. „Passage“ bricht mit seinen plötzlich einsetzenden Drums und schrillen Klängen immer wieder aus gewohnten Rhythmen aus, während „Drift“ auf beinahe acht Minuten zeigt, wie minimale Einschiebungen von Soundeffekten sich wiederholende Drums aus einer Eintönigkeit rausholen. Der tiefe Bass und die glockenartigen Töne verändern sich kaum, entwickeln aber gerade dadurch eine hypnotische Wirkung.
XAMAN lebt nicht allein von seiner Dunkelheit. Mit „Spell“ wird die Musik melodischer und lässt einzelnen Klängen mehr Raum, ohne ihre geheimnisvolle Stimmung aufzugeben. Insgesamt entsteht damit eine Atmosphäre, die zwischen beklemmend und tranceartig schwankt. Statt mit großen Höhepunkten glänzen Dino Sabatini und Luigi Tozzi mit ihrem langsamen Aufbau. Das Ergebnis ist ein Album, das einen nicht einfach auf die Tanzfläche zieht, sondern tiefer in seine eigene Welt hineinlockt. Madu Abeysekera
Marion Poncet – The Raging Swells Crushing The Cliff Of My Love (Fuck Reality/ Smallville)
Das von Traumer unter seinem Marion-Poncet-Alias veröffentlichte Album The Raging Swells Crushing The Cliff Of My Love ist perfekte Musik zum Abtauchen. Passend zum Name des Smallville-Sublabel Fuck Reality fühlt sich das Album an wie eine keine Flucht aus dem Alltag in eine träumerische Entspannungswelt. Musikalisch bewegen sich die acht Tracks in einem schwebenden Spannungsfeld aus warmem Deep House, organischen Percussions und edlen Jazz-Vibes, die sich durch das gesamte Release ziehen. Schon der Auftakt zieht einen mit feinem Meeresrauschen, Donnergrollen und dezenten Natur-Sample-Einstreuungen mitten in eine maritime, tranceartige Chillout-Kulisse. Traumer schafft es dabei mühelos, trotz der durchgehenden Entspanntheit für nötige Spannungsbögen zu sorgen: Mal treiben hypnotische, monotone Rhythmen und verträumte Vocals die Stücke an, mal erden tiefere, schwere Bässe das Fundament während andernorts melancholische Piano Akkorde und Naturklänge wie Krähenrufe für schwelgerische melancholie sorgen. So ist The Raging Swells Crushing The Cliff Of My Love ist eine rundum stimmige, träumerische Platte, die weniger für den schweißtreibenden Peaktime-Einsatz gemacht ist, dafür umso mehr für vernebelte Nachtstunden, den ersten Kaffee auf dem Balkon oder den Moment, in dem man die Welt draußen für knapp 40 Minuten einfach mal stumm schalten möchte. Mascha Schaper
Saint Abdullah & Eomac – When the Sandbox Has No Edge (Planet Mu)
Das fünfte gemeinsame Album von Saint Abdullah & Eomac lässt erneut die Grenzen zwischen Genres verschwimmen. Was sich zunächst als Hip-Hop-Album ausgibt, entfaltet sich prompt zu einer musikalischen Abstraktion. Wie die verblassende Erinnerung an einen Traum werden stilistische Mittel des Hip-Hop aufgegriffen, zerschnitten, verwaschen und neu formiert. Manchmal ist das Resultat strukturierter und greifbarer, wie in „Cyphers Become Sifr”, während man bei „Willing In The Name Of” oder „Absolootlimb” im Treibsand zu versinken droht.
Eine visuelle Parallele zur klanglichen Zusammensetzung des Albums bietet das Cover-Artwork der iranischen Künstlerin und Architektin Elham Goodarzi. Darin bearbeitet sie archivierte Fotografien aus dem Iran, Syrien, Irak und Palästina auf surrealistische Weise, sodass der Eindruck einer vertrauten, jedoch bis zur Unkenntlichkeit manipulierten Landschaft entsteht. Obwohl der Albumtitel eine grenzenlose kreative Ausdehnung suggeriert, entstand das Grundgerüst des Albums im Kinderzimmer der Tochter von Mohammed Mehrabani – mit einem limitierten Setup und Samples von Secondhand-Platten. Die 17 Tracks beweisen jedoch, dass dies keineswegs einen Widerspruch darstellen muss, da das Album eine weitreichende stilistische Vielfalt bietet. Zwischen ruhigeren Passagen wie „Whiff Tickle” finden sich experimentelle Stücke wie „Diaspora Shocking” und „Physio-Sacred” sowie von Verzerrung gesättigter, atmosphärischer Trip-Hop wie „Deleting Your Horoscope”. Zum Abschluss gibt es ein leider seicht geratenes, Aphex-Twin-artiges Abschiedslied, das die Palette an Emotionen, die ein Album so bieten kann, vervollständigt. Leon Schuck
Terrence Dixon – A Cosmic Display Of Beauty (Live at The Infinite Now) (Tresor)
Terrence Dixon, seit den Neunzigerjahren eine eigenständige Stimme im Detroit Techno, führt mit A Cosmic Display Of Beauty par excellence vor, wie spannend elektronische Musik heute noch klingen kann. Die Aufnahme dokumentiert seinen ersten experimentellen Ambient-Live-Auftritt, der im Mai 2026 das 30-stündige Festival The Infinite Now im Berliner Kraftwerk abschloss. Dixon, der auch unter dem Namen Population One und unter anderem auf den Labeln Metroplex und Tresor veröffentlicht hat, komponiert elektronische Musik mit einem eigenen Twist. Zwar kann es Rhythmen geben, die für Halt sorgen, doch sie sind nur ein Element in einem ziemlich offenen Gefüge. Auf pulsierende Passagen folgen ausgedehnte, dronige Flächen, einzelne Motive lösen sich nacheinander ab und entwickeln sich immer weiter, als folgten sie einem mäandernden Strom. Der Klang kann sich auch mal verlieren und dann eine unverhoffte Richtung einschlagen. Dissonanzen gehören ebenso dazu wie Momente beinahe körperloser Ruhe. Dixon ist auf den Titel gekommen, nachdem er eine Dokumentation über den Weltraum gesehen hatte. Besonders die Vorstellung, dass das Universum kein Ende hat, ließ ihn nicht los. Diese Faszination ist in der Musik fast körperlich spürbar. Ist das ein Sturmwind auf dem Mars? Ein Signal aus der Tiefe des Weltraums? Die Aufnahme lässt bei jedem individuelle Assoziationen zu. Wer sich darauf einlässt, erlebt, wie sich aus wenigen musikalischen Ideen ein sich stetig verändernder Raum öffnet. Am Ende steht keine dramatische Auflösung, sondern eine Soundfläche, die langsam verklingt. Eine Art Erlösung. Liron Klangwart
.Vril – Krux (Delsin)
Nach seinem Wegzug aus Deutschland ist Krux der erste Vril-Longplayer, der in seiner neuen Heimat Lissabon entstanden ist, und zugleich ein weiteres Release auf dem niederländischen Ausnahme-Label Delsin. Der Titel orientiert sich deshalb wohl eher an der Definition eines „Moments von besonderer Tragweite” als an der gemeinhin üblichen Bedeutung eines „Problems”.
Beim Opener grüßen düster-mystische Bass-Wolken, die von gleißenden Prophet-Flächen cineastisch aufgerissen werden. Zusammen mit den Juno-Chords des Folgetracks „Signum Ex Auro” manifestiert sich schnell die charakteristische Klangarchitektur von Vril, die trotz Anwesenheit der typischen Trademark-Tape-Haziness einmal mehr exzellent klingt.
Dabei bringt er mit René Wise, ATEQ, AZARI, Aurora Halal und Verraco gleich eine ganze Reihe von Studiogästen aufs Tableau und fügt dem Vrilschen Klanguniversum damit einen neuen Himmelskörper hinzu. Zugleich setzt sich Krux dadurch deutlich von seinen Vorgängern ab. Die Auswahl der Mitstreiter:innen erfolgte dabei in bewusster Abgrenzung zu seinen regelmäßigen Kollaborationspartnern Rødhåd und Wata Igarashi, mit denen der ehemalige Giegling-Artist die Projekte Out Of Place Artefacts beziehungsweise Phantom Circuits ins Leben gerufen hat.
Im Gegensatz zum ebenfalls sehr hörenswerten Vorgänger Saturn Is A Supercomputer tauchen hier ganz andere Eindrücke auf: Die Collabs zeigen einerseits, was möglich ist, wenn man mit Vril im Studio sitzt; andererseits bekommen die Mitstreiter:innen den Vril-Sound keineswegs einfach „übergestülpt”, sondern entfalten sich neben dessen Klangkoordinaten auf ganz eigene kreative Weise. Aber auch die Vril-Solotracks überzeugen auf ganzer Linie: „Grim Trajectory” verfängt als 4/4-Midtempo-Workout ebenso wie der kurze, aber addiktive Electro-Track „Neural Cache” und das euphorisch-hypnotische „Loosh Farm”. Und mit dem Abschlusstrack „Der Letzte Raum” gelingt es Vril einmal mehr, die Seele anzufassen. Gleichzeitig lädt das Stück zur Rückschau auf jene Klangräume ein, die er zuvor aufgestoßen hat, die man in dieser Form nur bei ihm betreten kann. Elmar von Cramon