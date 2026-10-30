Die Platten der Woche mit Jeff Mills, Mia Koden, NVST, Orbe und R+R

Orbe – Gradient (Orbe Records)

„Ständig auf der Suche, ohne ein Ende zu wünschen, lieber eine Überraschung als alles durchgeplant, so wirst du immer im neuen Zeitalter der Erde leben.“ – Die Selbstbeschreibung von Orbe Records bringt es auf den Punkt, was die neue EP des spanischen Produzenten ausmacht. Wer sich auf Gradient einlässt, bekommt keinen kalkulierten Peak-Time Techno, sondern eine Reise in weit entfernte, vernebelte Sphären.

Schon der Einstieg macht unmissverständlich klar, wohin euch der spanische Produzent mitnimmt : Tiefe, schleifende Bässe und eine unerbittliche, monotone Grundspannung bauen sich auf, bis plötzlich alienartige Funksignale, Roboter-Surren und kosmische Strahlungen den Raum durchqueren. Es fühlt sich ein bisschen an wie in einem verlassenen Kontrollraum in einer fernen Galaxie. Über die vier Tracks hinweg verdichtet Orbe diesen Sound zu einem hypnotischen Sog. Die Rhythmik zieht spürbar an, die Tracks gewinnen an Geschwindigkeit und werden von hallenden Klängen und wuchtigen, posaunenartigen Sub-Bässen getragen, die eine enorme Räumliche Tiefe erzeugen.

Dabei setzt Orbe auf subtile Soundexperimente: mal blitzen helle, strahlende Synths auf und mal sorgen organische Bongo-Takt-Elemente für unerwartete Texturen im ansonsten stoischen Maschinen-Groove.

Eine kompromisslose, düstere und hoch atmosphärische Techno-Platte für tiefe Stunden im Club oder die ganz bewusste Kopfhörerreise im Dunkeln. Mascha Schaper

<a href="https://orberecords.bandcamp.com/album/gradient">Gradient von ORBE</a>