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„Club-Legenden”: Neue Folge widmet sich vier Diskotheken aus Norddeutschland

Mascha Schaper

Die ARD-Mediathek liefert mit der zweiten Folge von „Club-Legenden – Diskotheken, die Geschichte schrieben“ erneut einen Blick in die 1980er- und 1990er-Jahre. Im Fokus der neuen Folge von Jonas Kühlberg und Ralf Dörwang steht unter anderem das Hamburger „Voilà“ (ursprünglich 1983 als Musikgalerie in Eilbek gestartet), wo zum Beispiel Sven Väth schon 1987 auftrat. In den Neunzigern wurde der Laden zur echten Institution für House und Techno, geführt von den Zwillingsbrüdern Frederik und Gerrit Braun. Neben dem Voilà beleuchtet die ARD-Doku (aus über 300 Einsendungen ausgewählt) auch weitere norddeutsche Kult-Läden wie die „Ziegelei” in Groß Weeden, das „Fiz Oblon” in Bippen und das „Gummibärchen” in Schwerin.

Anfang 2026 hatte der NDR mit dem Auftakt der Reihe für Aufsehen gesorgt, indem er „legendäre Locations” der norddeutschen Clubkultur beleuchtete. Damals zeigte man unter anderem die XXL-Großraumdisco „Zeppelin” oder das Hamburger „UNIT” als ersten offiziellen Technoclub der Hansestadt.

Die zweite Folge von „Club-Legenden” ist ab sofort in der ARD-Mediathek verfügbar und läuft am Montag, dem 26. Oktober 2026, um 22:45 Uhr im NDR. 

Club-Legenden 2 Titelbild der Sendung (Foto: ARD)

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