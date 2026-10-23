Ogazón: DJ startet Label

Heute erscheint der erste Release von Ogazóns neu gegründetem Label, Ogazón Records. „Das Konzept ist einfach: Zeitlose Tanzmusik, gepresst auf hochwertiges Vinyl“, schreibt die Luxemburgerin in der Ankündigung. „OGZ001“ stammt von dem Südafrikaner Deano. Bei dem Imprint soll es sich ausdrücklich um ein Dance-Label handeln. „House, Techno und alles dazwischen. Musik für den Club, gemacht, um gespielt zu werden.“

„Das hat lange gedauert”, heißt es in der Instagram-Ankündigung. „Seit Jahren schneide ich Dubplates mit unveröffentlichter Musik von Freund:innen und Produzent:innen, an deren Arbeit ich glaube. Irgendwann fühlte es sich natürlich an, den nächsten Schritt zu gehen, einigen dieser Platten ein richtiges Zuhause zu geben und sie über meine eigene Plattentasche hinaus verfügbar zu machen.“

Zusammen fangen die vier Tracks die Fließbewegung zwischen House und Techno ein, die im Zentrum von Ogazóns Vision steht, und geben die Richtung für die Zukunft des Labels vor, heißt es über Reasons im Pressetext.

Ogazón Records wird über Clone vertrieben, digital sind die Tracks zumindest bisher nicht erhältlich.

Ogazón ist eine der erfolgreichsten DJs ihrer Generation, unseren Plattenschrank moit der Musikerin findet ihr hier.