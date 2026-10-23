Die Platten der Woche mit DJ Godfather, Main Phase, Musuama, Nachtbraker und Nathan Fake

Alle Ausgaben der Platten der Woche findet ihr hier.
DJ Godfather – Step (Databass)
Also: Berlin-Mitte, irgendwas mit Concept-Store und Avocado-Toast für achtzehn Euro – am Nachbartisch erklärt ein Agenturmensch mit Halstuch, warum ausgerechnet das jetzt nachhaltig disruptiv sei. Genau in diese öde Betroffenheitskultur wirft DJ Godfather seine EP Step auf Databass. Die da wäre: 160 Gründe für den Motor-City-Hustle, nochmal so viele für Chicago. Dazwischen Yogamattenzerstörung und Bass, bis das Bionadeglas zerspringt. Tjajaja, während sein GROOVE-Podcast noch brav die Herkunft von Booty Bass seziiert, pustet der Godfather spätestens mit „Just Back It Up” den überintellektualisierten Szenemüll mit schicken Snare-Röllchen weg. Übrig bleibt ein Trümmerhaufen, den der Agenturtyp natürlich trotzdem als Chance begreift. So landet man wieder im Laptop Cafe. Achtzehn Euro, Sojasegen. Für den Lifestyle sorgt schließlich Godfather-Urgesteins-Partner Blaze. Christoph Gleich
Die EP von DJ Godfather hörst du hier.
Main Phase – Chosen One (Nervous Horizon)
Der Kopenhagener Produzent Main Phase veröffentlicht auf Nervous Horizon seine Chosen One EP und knüpft damit an seine bisherigen Club-Produktionen an, während er gleichzeitig neue Wege zwischen UK Garage, Techno und House beschreitet. Den Auftakt macht „Creep into my Mind“, ein mitreißender Opener voller Energie. Mit prägnanten Claps, anstachelnden Bongos und einem strammen Rhythmus zieht der Track die Hörer in einen tiefen, house-lastigen Sog. Getragen von souligen Vocals und klassischen UK-Garage-Einflüssen bringt die Nummer pure Good Vibes auf den Dancefloor. Beim Titeltrack ändert sich die Ausrichtung spürbar in Richtung kosmischer Weiten. Hier driften tiefe Dub-Basslines und jamaikanische Vocals durch den Raum, während sich der perkussive Bongo-Groove nahtlos in das treibende 4×4-Fundament einfügt. Den Schlusspunkt setzt „Take Time“, das gemeinsam mit dem Londoner MC Logan produziert wurde. Der Track verbindet mystische Jungle-Elemente und markante Vocals mit einer sonnigen, house-orientierten Amapiano-Mischung. Die rohe, direkte Vocal-Delivery verleiht der ansonsten sehr sauberen Produktion eine packende Kante. Mascha Schaper
Musuama – Sambaqui (Infinite Machine)
Alles Samba oder was? Nö. Die Musik-Exportnation Brasilien ist gerade wieder schwer angesagt: Internationalen Stars wie Azymuth, Joyce, Sessa und Konsorten bevölkern gerade die Clubs und Konzerthallen der Welt. Aber Brasilien hat nicht nur eleganten Jazz, Bossa und Tropenfeeling zu bieten, sondern hat auch eine ziemlich eigene elektronische Musiktradition. Musuama, brasilianischer Produzent und elektronischer Musiker, ist mit seiner auf Infinite Machine erschienenen Fünf-Track-EP Sambaqui genau dort einzuordnen. Sambaqui spielt zwar mit besagten Traditionen, ist aber komplett etwas anderes. Nur als Beispiel: In „Ocre”, dem letzten Track etwa, sorgen treibende Yoruba-Drums, Percussions und Vocals für den Flow in einem sehr feinen Elektro-Gleiter. Ansonsten pfeift Musuama souverän auf alle Erwartungen, dass brasilianische Musik denn unbedingt gefällig klingen müsse. „Aaya”, der Opener, zeigt so gleich zu Anfang, wohin die Reise geht: Broken beats gallore und Bass – könnte fast schon ein angesagter Trap/Dubstep-Track aus London sein. Und dann kommt noch „Kobra-Kobra” um die Ecke: ein veritables Broken-Beat-Monster. Es lohnt sich absolut in Sambaqui reinzuhören. Frische Música Eletrônica Brasileira. Liron Klangwart
Nachtbraker – Bodu Imchi EP (Up The Stuss)
Mit Bodu Imchi liefert der Amsterdamer Maurits Verwoerd alias Nachtbraker vier Tracks für die Peaktime. Verwoerd, der mit Veröffentlichungen auf Aus Music, Peach Discs, Heist Recordings und Dirt Crew sowie seinen eigenen Labels Nachtbraker und Quartet Series längst eine eigenständige Handschrift entwickelt hat, bewegt sich souverän zwischen House, Dub und jazzigen, bisweilen cineastischen Klangwelten. Sein Debüt auf dem Label Up The Stuss führt seine Vorliebe für House mit kleinen, tonalen Verschiebungen unaufgeregt fort. „Ompo” eröffnet mit einem federnden Groove und einer tricky Melodie, die sich nach und nach entfaltet. Der Titeltrack hat mich erwischt: druckvoller House, der einen mit einem geschickt gesetzten Break kurz durchatmen lässt, bevor die Rhytmus-House-Maschine gnadenlos weiterzieht. Wenn eh schon alle durchgeschwitzt sind, kommt der Track „Bathing” – hier zieht Nachtbraker das Tempo an. Gute Voraussetzungen, dass sich die Crowd von der nächsten Welle davontragen lässt. Nicht so aufregend ist „Agiven”, ein Track, der zum Abschluss für geradlinigeren, zeitgemäßen House steht. Ach ja, der gute alte House ist ziemlich lebendig, und die EP macht Lust darauf, noch ein bisschen länger wach zu bleiben. Liron Klangwart
Nathan Fake – Caldera (Infiné)
Mit der EP Caldera setzt der britische Produzent Nathan Fake auf vier Tracks, die zwischen abstrakter Melodik, düsterem Sound, unregelmäßigen Rhythmen und tiefen Bassfrequenzen schwanken.
Der Titeltrack verdeutlicht die Dynamik der EP: Ein rastloser Beat, versetzte Kicks und offensive Percussion erzeugen eine Spannung, die sich nie vollständig auflöst Eine dunkle Klangatmosphäre, ergänzt durch schlichte Soundelemente, bestimmt den Track. Der Track bleibt ständig in Bewegung, bleibt aber konstant im Gefühl des Unbehagens. „Palau“ schlägt eine andere Richtung ein: Sanfte, leicht verschwommene Klavierklänge und schwebende elektronische Texturen verleihen dem Stück eine fast meditative Ruhe. Die Melodik bleibt dabei angenehm unaufdringlich: Sie eröffnet einen gegensätzlichen Raum zur nervösen Rhythmik des Titeltracks, ohne vollständig aus der elektronischen Bewegung auszusteigen.
Mit „Gonggong“ zieht Fake die Zügel wieder an: Raue, knirschende Sounds treffen auf eine treibende, unberechenbare Rhythmik, die an Partyhits aus den frühen 2010er-Jahren erinnert. „Slow Yamaha Dub“ führt diese Seite der EP weiter, allerdings mit mehr Gewicht auf dem Bass. Hallende Akzente und metallisch klappernde Percussion rücken sich in den Vordergrund.
Seit seinem Durchbruch mit „The Sky Was Pink“ im Jahr 2004 hat Fake sich nie auf eine feste Definition von Techno oder Electronica festlegen lassen. Caldera führt diese Offenheit fort: Die EP verbindet die melodische Sensibilität aus vergangenen EPs mit einer deutlich intensiveren Soundästhetik. Madu Abeysekera