Die Platten der Woche mit DJ Godfather, Main Phase, Musuama, Nachtbraker und Nathan Fake

Also: Berlin-Mitte, irgendwas mit Concept-Store und Avocado-Toast für achtzehn Euro – am Nachbartisch erklärt ein Agenturmensch mit Halstuch, warum ausgerechnet das jetzt nachhaltig disruptiv sei. Genau in diese öde Betroffenheitskultur wirft DJ Godfather seine EP Step auf Databass. Die da wäre: 160 Gründe für den Motor-City-Hustle, nochmal so viele für Chicago. Dazwischen Yogamattenzerstörung und Bass, bis das Bionadeglas zerspringt. Tjajaja, während sein GROOVE-Podcast noch brav die Herkunft von Booty Bass seziiert, pustet der Godfather spätestens mit „Just Back It Up” den überintellektualisierten Szenemüll mit schicken Snare-Röllchen weg. Übrig bleibt ein Trümmerhaufen, den der Agenturtyp natürlich trotzdem als Chance begreift. So landet man wieder im Laptop Cafe. Achtzehn Euro, Sojasegen. Für den Lifestyle sorgt schließlich Godfather-Urgesteins-Partner Blaze. Christoph Gleich

Die EP von DJ Godfather hörst du hier.