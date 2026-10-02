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Aus dem Moloch wird glimmer : Club in der Hamburger HafenCity eröffnet mit neuem Konzept

Madu Abeysekera

Im Kreativquartier Oberhafen in Hamburg eröffnet heute das glimmer. Der Club will mit kuratierten Partys und anderen Kulturangeboten Akzente setzen. Standort wird das ehemalige Moloch – umgebaut, renoviert und mit frischem Schwung. 

Bei der Eröffnung treten Carlo Karacho, JustforFun und Tam Nook als Live-Acts auf. Mit DJ-Sets sind u.a. Narciss und Spacer Woman vertreten. Die Online-Tickets sind bereits ausverkauft.

Betreiber Anton Burmester, Johann Kipping und Luke Mehrhoff haben sich mit der Partyreihe „Synthetic Love“ einen Namen gemacht und hatten darüber hinaus einen Traum: „Der eigene Club, das wär’s doch! Erst mal macht man halt noch Witze, und wenn es dann ernst wird, dann schlottern einem die Knie“, sagt Burmester gegenüber dem NDR. Die Macher sehen die Gründung in kritischen Zeiten als Herausforderung, die sie mit viel Freude angehen, erklären sie in einer Pressemitteilung der Stadt Hamburg.

Im neuen Club soll auf 548 Quadratmetern Techno, House und Trance-Musik stattfinden. Zusätzlich dienen die Räume als Kulturzentrum für Lesungen, Theater und Flohmarkt.

Für den Clubbetrieb wurde der ehemalige Lokschuppen des Moloch komplett saniert und neu ausgebaut. Die Sanierung wurde unter anderem durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien mit rund drei Millionen Euro gefördert.

Der alternativ-progressive Vorgänger-Club Moloch schloss 2019 nach fünf Jahren. Grund dafür war die heranrückende Wohnbebauung in der HafenCity und die damit einhergehenden Lärmkonflikte. 

Nun soll eine umfassende Schallisolierung im glimmer dafür sorgen, dass der Betrieb reibungslos funktioniert. Anwohnende der HafenCity müssten keinen Lärm befürchten, verspricht Egbert Rühl gegenüber NDR, Geschäftsführer der Hamburger Kreativ Gesellschaft und Betreuer des Projekts. Er sei zudem davon überzeugt, „dass es am besten zum Oberhafen passt, weil es eben nicht nur ein kommerziell ausgerichteter Clubbetrieb ist.“

Das rund 67.000 Quadratmeter große Gelände im Oberhafenquartier in Hamburg entwickelt sich seit 2011 zu einem kreativen Kulturstandort. „Mit dem innovativen Konzept des glimmer wird dieser neue Club eine echte Bereicherung der Hamburger Clublandschaft“, erklärt Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien im NDR-Beitrag, „Das glimmer passt hervorragend zu dem immer weiter wachsenden Kreativquartier Oberhafen mit den angrenzenden Deichtorkasematten und Deichtorhallen“, ergänzt er.

Unterstützt wird die Entwicklung des Betriebs von der städtischen HafenCity Hamburg GmbH, dem Nutzer:innengremium Oberhafen 5+1 e.V. und der Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH.

glimmer Club Hamburg (Foto: xceed)

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