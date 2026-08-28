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Hamburger Hafen: Zoll stellt 1,5 Tonnen Crystal Meth sicher

Alexis Waltz

Der Zoll und die Hamburger Polizei haben Anfang Mai im Hamburger Hafen 1,5 Tonnen Crystal Meth sichergestellt, wie die Hamburger Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Die Drogen waren in mehr als 100 Säcken versteckt, die als weißer Reis deklariert waren, und kamen per Containerschiff aus Pakistan.

Ermittler:innen hatten das Schiff nach einem Hinweis ins Visier genommen. Bei einer Röntgenkontrolle fiel ein Container auf; ein Schnelltest und eine anschließende toxikologische Untersuchung bestätigten den Fund. Die Staatsanwaltschaft beziffert den Wert der Ladung auf mehr als 28,5 Millionen Euro.

Laut Ermittlungsbehörden gibt es keine Hinweise darauf, dass die Drogen für den Hamburger Markt bestimmt waren. Die Ermittlungen von Landeskriminalamt und Zollfahndung zu den Hintermännern dauern an.

Laut Checkit! Wien umfasst eine Einzeldosis der Droge 2,5 bis 10 Milligramm, mit dem Fund hätte also mindestens 150 Millionen mal konsumiert werden können.

A better life begins with better rice: In diesen Reissäcken waren die Drogen versteckt (Foto: Staatsanwaltschaft Hamburg)

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