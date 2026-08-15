News

In eigener Sache: GROOVE kommentiert den Rave-the-Planet-Livestream

Die Redaktion

Heute um 14 Uhr startet die Rave-the-Planet-Parade auf dem 17. Juni in Berlin-Tiergarten. GROOVE-Redakteur Alexis Waltz kommentiert die Übertragung live von 17:00 bis 22:00. Euch erwarten Background-Infos zu den Floats und eine Reihe von Co-Moderator:innen:

17.00 – 17.30 Nicole Moudaber
17.30 – 19.00 Mijk van Dijk
19.00 – 20.00 Mark Reeder
20.00 – 20.30 Tommahawk
20:30 – 22.00 Claudia Schneider, Stephanie Lenz (FAZE)

Hier auch der direkte Link, falls es Probleme mit dem Embed gibt.

Von 14 bis 17 Uhr übernimmt der RBB die Übertragung, Alexis Waltz kommt dort zwischen 15:10 und 15:30 zu Wort. Zum Stream kommt ihr hier (oder über diesen Link):

Unsere Berichterstattung zur Parade findet ihr hier.

Aus dieser Booth an der Siegessäule wird der RtP-Stream live kommentiert (Foto: Martha Gerber-Wagner)

News

Weiterlesen

Houghton: Todesfall auf britischem Festival

News
Auf dem Houghton Festival ist eine Person ums Leben gekommen. Die Veranstalter:innen arbeiten mit den örtlichen Behörden zusammen.

Houghton: Todesfall auf britischem Festival

News
Auf dem Houghton Festival ist eine Person ums Leben gekommen. Die Veranstalter:innen arbeiten mit den örtlichen Behörden zusammen.

„München Beats”: ZDF-Serie über Münchens Technoszene erntet Kritik

„München Beats” erzählt vom Aufstieg des Münchner Nachtlebens in den 1990er-Jahren. Kritiker:innen bemängeln, Techno als Kulisse dient.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

R.A.W.-Gelände: Zukunft von Berliner Kulturareal vorerst gesichert

Clubs, Bars und Kulturorte auf dem R.A.W.-Gelände erhalten zunächst für mindestens zwei Jahre Planungssicherheit.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

Vangelis: Synthesizer von Filmkomponist stellt neuen Rekordpreis auf

Mit dem Yamaha CS-80 soll der griechische Komponist Vangelis zahlreiche Werke, unter anderem den Score für „Blade Runner”, produziert haben.
News Christoph Benkeser -
Weiterlesen

William Orbit: „Ray of Light”-Produzent im Alter von 69 Jahren gestorben

Der britische Produzent William Orbit verband elektronische Musik mit Pop und prägte eines der wichtigsten Alben von Madonna.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

39 Prozent der Berliner Clubs machen Verluste: Clubcommission legt Studie zur Berliner Clubkultur vor

Berliner:innen lieben nach wie vor ihre Clubs, sie haben aber weniger Geld, bleiben kürzer auf der Tanzfläche – und trinken weniger Alkohol.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Watergate: Padovicz-Gruppe kündigt neuen Club in den Räumen an

Das alte Watergate steht seit gut eineinhalb Jahren leer. Nun will Immobilienspekulant Gijora Padovicz einen „international erfolgreichen Clubbetreiber” als Mieter gewonnen haben.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

Illegaler Rave in Luxemburg: 63 Personen stehen nach Polizeieinsatz vor Gericht 

Knapp ein Jahr nach der Räumung eines illegalen Raves im Norden Luxemburgs nimmt der Fall juristisch Fahrt auf. Wie die Tageszeitung Luxemburger Wort berichtet,...
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

Schlag gegen Darknet-Drogen: Anklage gegen mutmaßlichen Betreiber von „Archetyp Market” erhoben

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat Anklage gegen einen 31-jährigen Deutschen erhoben, der als Gründer des Darknet-Marktplatzes „Archetyp Market” gilt. Dem Mann wird vorgeworfen,...
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

„München Beats”: ZDF-Serie über Münchens Technoszene erntet Kritik

News Johanna Lühr -
„München Beats” erzählt vom Aufstieg des Münchner Nachtlebens in den 1990er-Jahren. Kritiker:innen bemängeln, Techno als Kulisse dient.
Das RAW-Gelände wehrt sich seit Jahren gegen die Neubebauung durch einen Immobilieninvestor (Foto: Google/Lydia Chernosvitova)

R.A.W.-Gelände: Zukunft von Berliner Kulturareal vorerst gesichert

News Johanna Lühr -
Clubs, Bars und Kulturorte auf dem R.A.W.-Gelände erhalten zunächst für mindestens zwei Jahre Planungssicherheit.
Vangelis in seinem Studio

Vangelis: Synthesizer von Filmkomponist stellt neuen Rekordpreis auf

News Christoph Benkeser -
Mit dem Yamaha CS-80 soll der griechische Komponist Vangelis zahlreiche Werke, unter anderem den Score für „Blade Runner”, produziert haben.

William Orbit: „Ray of Light”-Produzent im Alter von 69 Jahren gestorben

News Johanna Lühr -
Der britische Produzent William Orbit verband elektronische Musik mit Pop und prägte eines der wichtigsten Alben von Madonna.
Das Beate Uwe in Mitte ist einer der 181 Clubs und Veranstaltungsorte, die in der Berliner Clubcommission vertreten sind (Foto: Beate Uwe/ Google)

39 Prozent der Berliner Clubs machen Verluste: Clubcommission legt Studie zur Berliner Clubkultur vor

News Alexis Waltz -
Berliner:innen lieben nach wie vor ihre Clubs, sie haben aber weniger Geld, bleiben kürzer auf der Tanzfläche – und trinken weniger Alkohol.
Schloss Ende vergangenen Jahres: das Watergate (Foto: Marie Staggat)

Watergate: Padovicz-Gruppe kündigt neuen Club in den Räumen an

News Johanna Lühr -
Das alte Watergate steht seit gut eineinhalb Jahren leer. Nun will Immobilienspekulant Gijora Padovicz einen „international erfolgreichen Clubbetreiber” als Mieter gewonnen haben.

Illegaler Rave in Luxemburg: 63 Personen stehen nach Polizeieinsatz vor Gericht 

News Johanna Lühr -
Knapp ein Jahr nach der Räumung eines illegalen Raves im Norden Luxemburgs nimmt der Fall juristisch Fahrt auf. Wie die Tageszeitung Luxemburger Wort berichtet,...

Schlag gegen Darknet-Drogen: Anklage gegen mutmaßlichen Betreiber von „Archetyp Market” erhoben

News Johanna Lühr -
Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat Anklage gegen einen 31-jährigen Deutschen erhoben, der als Gründer des Darknet-Marktplatzes „Archetyp Market” gilt. Dem Mann wird vorgeworfen,...