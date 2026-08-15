In eigener Sache: GROOVE kommentiert den Rave-the-Planet-Livestream

Heute um 14 Uhr startet die Rave-the-Planet-Parade auf dem 17. Juni in Berlin-Tiergarten. GROOVE-Redakteur Alexis Waltz kommentiert die Übertragung live von 17:00 bis 22:00. Euch erwarten Background-Infos zu den Floats und eine Reihe von Co-Moderator:innen:

17.00 – 17.30 Nicole Moudaber

17.30 – 19.00 Mijk van Dijk

19.00 – 20.00 Mark Reeder

20.00 – 20.30 Tommahawk

20:30 – 22.00 Claudia Schneider, Stephanie Lenz (FAZE)

Hier auch der direkte Link, falls es Probleme mit dem Embed gibt.

Von 14 bis 17 Uhr übernimmt der RBB die Übertragung, Alexis Waltz kommt dort zwischen 15:10 und 15:30 zu Wort. Zum Stream kommt ihr hier (oder über diesen Link):

Unsere Berichterstattung zur Parade findet ihr hier.