Klub Kegelbahn: Luzerner Club steht vor dem Aus

Die Luzerner Szene könnte einen ihrer prägenden Orte verlieren: Der Klub Kegelbahn ist Teil eines laufenden Insolvenzverfahrens und steht damit vor einer ungewissen Zukunft. Wie zentralplus.ch berichtet, hat das Bezirksgericht Luzern gegen die Betreibergesellschaft Dein Ding AG „den Konkurs eröffnet”. So steht es auf einem Dokument, das an der Scheibe der Eingangstür des Kaffee Kind, ebenfalls Teil der Dein Ding AG, klebt. Als dritte Lokalität im Bunde betrifft das Verfahren auch die profitable Pizzeria Disco Pizza, die die defizitäre Kegelbahn in der Vergangenheit querfinanzierte.

Der Gründer und Inhaber der Dein Ding AG, Raphael Märki, bestätigte das laufende Insolvenzverfahren gegenüber zentralplus.ch. Der „Fokus liegt derzeit darauf, die Auswirkungen auf Mitarbeitende, Kundinnen und Kunden sowie weitere Anspruchsgruppen möglichst verantwortungsvoll zu begleiten”, schrieb er. Während für den Weiterbetrieb des Cafés und der Pizzeria tragfähige Lösungen in Aussicht seien, sei eine solche für die Kegelbahn noch nicht gefunden. Entschieden sei aber noch nichts.

Märki eröffnete den Club in der 82.000-Einwohner-Stadt mit einer Kapazität für etwa 100 Personen, der in der Vergangenheit immer wieder in finanzielle Nöte geriet, bereits 2013. Mix und Interview für unsere Resident-Podcast-Reihe von Flo Dalton zum Klub Kegelbahn von 2021 hört ihr hier.