 „Alles Gute kommt von unten”: Hamburger Szene kündigt Demorave an

Am 29. August 2026 findet in Hamburg der Demorave 26 statt. Ab 15 Uhr ziehen 16 Wagen und über 45 Gruppen, Labels und Kollektive, darunter Bassfachhandel und Pussy Patrol Collective, durch die Stadt. Organisiert wird die Demonstration unter dem Motto „Alles Gute kommt von unten” vom Hamburger Kollektiv Reclaim.

In der Ankündigung zum Rave positionieren sich die Veranstalter:innen gegen gesellschaftliche Spaltung und den politischen Rechtsruck. „Rechte & Kapitalist:innen schreien nach Macht und Konservative ebnen ihnen den Weg”, heißt es dazu auf dem Instagram-Account von Reclaim.

Mit dem Appell „Bildet Banden!” wolle man außerdem die Idee aufbringen, Veränderung durch kollektive Organisation anzustoßen. Das gehe „in Kollektiven, auf Dancefloors, in Nachbarschaften, in politischen Gruppen und selbstorganisierten Räumen”, so Reclaim. Und: Soziale Gerechtigkeit müsse erkämpft, verteidigt und ausgebaut werden.

Die Demonstration startet am 29. August um 15 Uhr an der Helgoländer Allee und ist bis sechs Uhr am folgenden Morgen angekündigt. Heute Abend, am 13. August, lädt Reclaim zunächst ab 18 Uhr zum Barabend in die JupiBar im Gängeviertel. Unter dem Titel „No Borders, No Nations” findet ab 20:30 Uhr ein Gespräch mit Soli Asyl Hamburg und Asmaras World statt. Der Abend dient als Auftakt für die weiteren Veranstaltungen rund um den Demorave 26.