News

House-Ikone Moné: Stimme hinter zeitlosen Dance-Klassikern verstorben

Christoph Benkeser

Die House-Szene trauert um eine ihrer Stimmen der 1990er-Jahre. Ramona DeSouza, besser bekannt unter ihrem Künstlerinnen-Namen Moné, ist verstorben. Der Durchbruch gelang ihr mit dem Song „We Can Make It”, der sie 1995 bis an die Spitze der US-Billdboard-Dance-Charts brachte.

Moné prägte die Tanzflächen danach weltweit mit einer Reihe von Club-Hymnen, die bei House-Kenner:innen bis heute Kultstatus genießen. Mit „Movin” sang sie 1996 einen weiteren Track ein, der sich in den oberen Rängen der Billboard-Charts festsetzte. Mit den House-Größen Barbara Tucker, Dajae und Ultra Naté bildete sie außerdem die B-Crew. Ihr Track „Partay Feeling” lief 1997 weltweit auf Dancefloors.

In der Folge verschwand Moné von der Bildfläche der House-Szene. 2010 kehrte sie mit dem Titel „L.O.V.E Don’t Pay The R.E.N.T.” zu ihrem Stamm-Label Strictly Rhythm zurück. Im selben Jahr sprach sie in der TV-Dokumentation What’s Eating You über ihren persönlichen Kampf gegen die Essstörung Bulimie.

DeSouza hinterlässt ihren Ehemann Shaun und zwei gemeinsame Kinder. Eine offizielle Todesursache ist nicht bekannt.

Moné sang für Strictly Rhyhtm prägende House-Tracks ein (Foto: Presse/Discogs)

News

Weiterlesen

Sektor Evolution: Dresdner Techno-Club droht die Schließung

News
„Nur mit Geld macht die Party auch keinen Sinn”, schreiben die Betreiber des Sektor Evolution in Dresden und warnen vor dem Aus.

Sektor Evolution: Dresdner Techno-Club droht die Schließung

News
„Nur mit Geld macht die Party auch keinen Sinn”, schreiben die Betreiber des Sektor Evolution in Dresden und warnen vor dem Aus.

„Ausverkauf der Festivals”: ARTE-Tracks-Beitrag zur Marktkonzentration in der Live-Musik-Branche veröffentlicht

In einem ARTE-Tracks-Beitrag setzen sich unter anderem DJ Aya und Michail Stangl kritisch mit dieser Entwicklung auseinander.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Klub Kegelbahn: Luzerner Club steht vor dem Aus

Gegen die Betreibergesellschaft des Klub Kegelbahn wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Betroffen sind auch zwei weitere Lokalitäten.
News Maximilian Fritz -
Weiterlesen

In eigener Sache: GROOVE kommentiert den Rave-the-Planet-Livestream

Zum ersten Mal wird die Parade von 14 bis 22 Uhr komplett im Stream übertragen. Alle Infos und Links findet ihr hier.
News Die Redaktion -
Weiterlesen

 „Alles Gute kommt von unten”: Hamburger Szene kündigt Demorave an

Am 29. August 2026 demonstrieren mehr als 45 Hamburger Kollektive mit 16 Wagen unter dem Motto „Alles Gute kommt von unten”.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

Houghton: Todesfall auf britischem Festival

Auf dem Houghton Festival ist eine Person ums Leben gekommen. Die Veranstalter:innen arbeiten mit den örtlichen Behörden zusammen.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

„München Beats”: ZDF-Serie über Münchens Technoszene erntet Kritik

„München Beats” erzählt vom Aufstieg des Münchner Nachtlebens in den 1990er-Jahren. Kritiker:innen bemängeln, Techno als Kulisse dient.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

R.A.W.-Gelände: Zukunft von Berliner Kulturareal vorerst gesichert

Clubs, Bars und Kulturorte auf dem R.A.W.-Gelände erhalten zunächst für mindestens zwei Jahre Planungssicherheit.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

Vangelis: Synthesizer von Filmkomponist stellt neuen Rekordpreis auf

Mit dem Yamaha CS-80 soll der griechische Komponist Vangelis zahlreiche Werke, unter anderem den Score für „Blade Runner”, produziert haben.
News Christoph Benkeser -
Weiterlesen
CTM-Kurator Michail Stangl ist eine der Stimmen, die sich kritisch mit der Monopolbildung im Live-Musikgeschäft auseinandersetzen (Foto: Presse)

„Ausverkauf der Festivals”: ARTE-Tracks-Beitrag zur Marktkonzentration in der Live-Musik-Branche veröffentlicht

News Alexis Waltz -
In einem ARTE-Tracks-Beitrag setzen sich unter anderem DJ Aya und Michail Stangl kritisch mit dieser Entwicklung auseinander.
Der Klub Kegelbahn (Foto: Klub Kegelbahn)

Klub Kegelbahn: Luzerner Club steht vor dem Aus

News Maximilian Fritz -
Gegen die Betreibergesellschaft des Klub Kegelbahn wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Betroffen sind auch zwei weitere Lokalitäten.

In eigener Sache: GROOVE kommentiert den Rave-the-Planet-Livestream

News Die Redaktion -
Zum ersten Mal wird die Parade von 14 bis 22 Uhr komplett im Stream übertragen. Alle Infos und Links findet ihr hier.

 „Alles Gute kommt von unten”: Hamburger Szene kündigt Demorave an

News Johanna Lühr -
Am 29. August 2026 demonstrieren mehr als 45 Hamburger Kollektive mit 16 Wagen unter dem Motto „Alles Gute kommt von unten”.
Die Terminus-Stage des Houghton (Foto: Houghton Festival)

Houghton: Todesfall auf britischem Festival

News Johanna Lühr -
Auf dem Houghton Festival ist eine Person ums Leben gekommen. Die Veranstalter:innen arbeiten mit den örtlichen Behörden zusammen.

„München Beats”: ZDF-Serie über Münchens Technoszene erntet Kritik

News Johanna Lühr -
„München Beats” erzählt vom Aufstieg des Münchner Nachtlebens in den 1990er-Jahren. Kritiker:innen bemängeln, Techno als Kulisse dient.
Das RAW-Gelände wehrt sich seit Jahren gegen die Neubebauung durch einen Immobilieninvestor (Foto: Google/Lydia Chernosvitova)

R.A.W.-Gelände: Zukunft von Berliner Kulturareal vorerst gesichert

News Johanna Lühr -
Clubs, Bars und Kulturorte auf dem R.A.W.-Gelände erhalten zunächst für mindestens zwei Jahre Planungssicherheit.
Vangelis in seinem Studio

Vangelis: Synthesizer von Filmkomponist stellt neuen Rekordpreis auf

News Christoph Benkeser -
Mit dem Yamaha CS-80 soll der griechische Komponist Vangelis zahlreiche Werke, unter anderem den Score für „Blade Runner”, produziert haben.