Mixe des Monats: August 2026

Ben Klock — HATE Podcast 500

Vielleicht ist die Spirale das Formprinzip, das Ben Klocks Sets zugrunde liegt. Sein HATE-Jubiläums-Mix jedenfalls wird von keiner linearen Entwicklung getragen: Jeder neue Track nimmt Elemente des vorherigen auf, dreht sie aber um eine andere Achse und offenbart so auf unerwartete Weise Facetten eines bestimmten emotionalen Zustandes. Die Treiber des kurzatmigen Sets variieren, sein Kern bleibt unverändert: eine Melancholie, die nie verschwindet, aber immer anders klingt.

Im Finale etwa sorgt Pfirters „Melt” für Verflüssigung, ist Zeugnis von Erschöpfung. Orbes „Forms” konstruiert daraus auf unerwartete Weise klar umrissene geometrische Strukturen. Trotzdem vermitteln beide Nummern ein Gefühl von Gleichgültigkeit. Klock macht loop-basierte Musik, in der es faktisch keinen Loop gibt. Eine dramatische Kurve wäre da natürlich auch zu viel; Ben-Klock-Raver:innen leben allein von variierenden Intensitäten derselben Melancholie. Vielleicht ist Klock eine Art Archäologe dieses einen Gefühls, das durch die Nacht, durchs gesamte Leben führt. Es ändert sich nie – offenbart sich aber doch in jedem Moment auf neue Weise. Alexis Waltz