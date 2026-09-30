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„Mehr als feiern”: ARD Kultur sammelt Liebeserklärungen an Clubs

Alexis Waltz

Mit der Mitmachaktion „Mehr als feiern – Deine Liebeserklärung an den Club“ ruft ARD Kultur Menschen in ganz Deutschland dazu auf, ihre persönlichen Clubgeschichten einzureichen. Gesucht werden Anekdoten über besondere Orte, unvergessliche Nächte, prägende Begegnungen oder Menschen, die einen Club zu einem Zuhause gemacht haben. Die Aktion ist Teil des ARD-Themenschwerpunkts „Welcome to the Club“, der bereits im Sommer mit einer gebündelten Mediathek-Sammlung zur Clubkultur startete.

„Clubkultur ist ein wichtiger Teil unserer Kulturlandschaft. Clubs bieten Freiräume für künstlerische Entwicklung, bringen Menschen zusammen und tragen zu einer offenen und vielfältigen Gesellschaft bei“, sagt Bettina Kasten, Programmgeschäftsführerin von ARD Kultur.

Unterstützt wird die Aktion von der Initiative Musik, der zentralen Musikfördereinrichtung des Bundes. „Clubs sind Orte, an denen Kultur lebendig wird, Musiker:innen, Bands und DJs ihre ersten Schritte machen und Menschen Gemeinschaft erleben“, sagt Geschäftsführerin Katja Lucker.

Der offizielle Startschuss fiel am 18. September beim Reeperbahn Festival in Hamburg.

„Mehr als Feiern”: Key Visual der Kampagne (Foto: ARD Kultur)

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„Das Labor selbst war kein wissenschaftliches Labor. ... Da werden keine Standards eingehalten, wie man das zum Beispiel an der Uni sieht, mit Reagenzgläsern und so weiter”, sagt Ermittler Henner Grote im GROOVE-Interview (Foto: Chemikalien werden abtransportiert (Foto: Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg)

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Das Aufmacher-Motiv der betreffenden Folge (Grafik: ZDF)

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