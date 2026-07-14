News

Blitz: Club gibt Line-up für viertägige Closing-Party bekannt

Anne Holzki

Das Blitz hat das Line-up zum Abschiedswochenende auf der Münchner Museumsinsel veröffentlicht.

Mit einer viertägigen Closing-Party verabschiedet sich der Club von seinem langjährigen Standort. Unter dem Titel „THAT’S ALL FOLKS: CHAPTER 1 CLOSED” läuft das finale Wochenende von Freitag, den 31. Juli, bis Montag, den 3. August. Auf dem Line-up stehen mehr als 70 Acts, darunter Ben Klock, DVS1, Freddy K, Marcel Dettmann, MARRØN, Ryan Elliott, Seth Troxler, Steffi, tINI und Todd Terry. Live spielen unter anderem HTRK und Stella & The Longos. Ein Vorverkauf ist nicht vorgesehen.

Bereits im Februar hatten die Betreiber:innen bekanntgegeben, dass der Mietvertrag mit dem Deutschen Museum nicht verlängert wird. Nach fast neun Jahren endet damit das erste Kapitel des Clubs in der ehemaligen Kongresshalle auf der Museumsinsel. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2017 hat sich das BLITZ mit seinem kompromisslosen musikalischen Programm und seiner auf Klangqualität ausgerichteten Architektur zu einer der wichtigsten Adressen für elektronische Musik in Deutschland entwickelt.

Beim Closing sind zahlreiche Residents und enge Wegbegleiter:innen des Clubs vertreten, darunter Muallem, Polygonia, Sam Goku, Stenny oder die Zenker Brothers. Das Abschlusswochenende steht unter dem Motto „Thank you for the good times” und markiert den vorläufigen Abschied von einem Ort, der die Münchner Clublandschaft nachhaltig geprägt hat.

Im GROOVE-Interview sprach Mitbetreiber David Muallem nach Bekanntwerden des Auszugs über die Hintergründe des Endes auf der Museumsinsel und die Zukunft des Clubs.

In einem Statement zum Abschied schreibt das Team, man habe gehofft, den Standort langfristig halten zu können, müsse den Club nun aber „aus Gründen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen” verlassen. Zugleich kündigen die Betreiber:innen an, dass das Blitz als Institution weiterbestehen soll und man bereits an einer Fortsetzung seiner Geschichte arbeite: „Every end is just another beginning.” Das Closing markiert damit nicht das Ende des Clubs, sondern den Abschluss seines ersten Kapitels.

THAT’S ALL FOLKS: CHAPTER 1 CLOSED!
Freitag, 31. Juli, bis Montag, 3. August

Line-up: 600-cell, Akua, Alessio Barletta, Alles Andere, Almedina, Anahita Sadighi & Mike D, Anette Party, B 4ME, BASHKKA, Ben Klock, Blasha & Allatt, Chami, Chez Damier, Denny Voltage, Der Brane, DJ Deep, DJ Sweet6teen, Don Williams, DVS1, Efdemin, ELPAWEL, Fadi Mohem, Felix Rupprecht, Freddy K, Gerd Janson, Glaskin, HTRK (live), Jorkes, Kareem El Morr, Katia Curie, KETTALYNNE, Kiawash, Kuduxxti, La Staab, Lavandonia, limbic sis, Lou Velvet, Marcel Dettmann, MARRØN, Muallem, nd_baumecker, no service, Ogazón, Olivia Mendez, Olli Rubber, Ouissam, Paquita Gordon, Partok, Polygonia, Quelza, Raphael Hansen, Reduks, Rene Wise, Rosa Red, Rosati, Ryan Elliott, Sam Goku, Sarmabot, Seth Troxler, SnPLO, Sofiia Zoloto, Steffi, Stella & The Longos (live), Stenny, Sumi, Sylwa, Tasha, Tenzia, tINI, Todd Terry, Tonio Barrientos, Valentin.SNC, Victor, vince, Virginia, Voe, Woody, Yamour, Zenker Brothers

Das BLITZ verabschiedet sich Ende Juli mit einer viertägigen Closing-Party von seinem Standort auf der Münchner Museumsinsel (Foto: Simon Vorhammer)

News

Weiterlesen

Lenzman: Drum’n’Bass-Producer verstorben

News
Mit Lenzman verliert die Drum'n'Bass-Szene eine ihrer wichtigsten Figuren. Der niederländische Produzent erlag einer Krebserkrankung.

Lenzman: Drum’n’Bass-Producer verstorben

News
Mit Lenzman verliert die Drum'n'Bass-Szene eine ihrer wichtigsten Figuren. Der niederländische Produzent erlag einer Krebserkrankung.

Bangkok: Brand in Bar fordert 27 Menschenleben

Bei einem Feuer in einer Bar der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind mindestens 27 Menschen gestorben, 63 weitere wurden verletzt.
News Anne Holzki -
Weiterlesen

DNA: Münchner Club schließt Ende September

Nach knapp drei Jahren ist Schluss: Das DNA in München wird Ende September schließen. So verliert die Stadt eine feste Größe im Nachtleben.
News Anne Holzki -
Weiterlesen

Höhere Alkoholsteuer ab 2027: Weitere Belastung für Clubs und Veranstalter:innen

Steigende Einkaufspreise, teurere Drinks und Kostendruck: Die geplante Erhöhung der Alkoholsteuer könnte die Clubbranche spürbar treffen.
News Anne Holzki -
Weiterlesen

Draaimolen: Niederländisches Festival veröffentlicht Line-up

Am 4. und 5. September kehrt das Draaimolen auf das Gelände des MOB Complex in Tilburg zurück – mit Live-Premieren und B2B-Konstellationen.
News Anne Holzki -
Weiterlesen

Bundesdrogenbeauftragter: Fast jeder vierte Drogentote ist heute jünger als 30 Jahre

Die Zahl der Drogentoten in Deutschland bleibt erschreckend hoch – und die Opfer werden immer jünger. Besonders der gefährliche Mischkonsum und synthetische Drogen bereiten Expert:innen große Sorgen.
News Anne Holzki -
Weiterlesen

Rave the Castle: Techno-Demo zieht durch Schwerin

Unter dem Motto „Rave the Castle” zieht eine Demo durch Schwerin. Sie verbindet elektronische Musik mit politischem Protest.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

RSO Berlin: Home Again und Wall2Wall kündigen Line-ups für August-Events an

Zum Zehnjährigen lädt Home Again zu einer 40-stündigen Clubnacht ins Revier Südost. Parallel hat auch Wall2Wall das Programm für seine fünftägige RSO-Übernahme veröffentlicht.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

ROSA: HIVE-Macher eröffnet Kink-Club in den Räumen des Mensch Meier

Die bis zu 1.200 Gäste fassende Location ROSA neben dem DSTRKT richtet sich an sexpositive, kinky und queere Nachtschwärmer.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

Bangkok: Brand in Bar fordert 27 Menschenleben

News Anne Holzki -
Bei einem Feuer in einer Bar der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind mindestens 27 Menschen gestorben, 63 weitere wurden verletzt.
Seit Ende 2023 war das DNA im Werksviertel eine feste Anlaufstelle für Techno, Hardgroove und Trance (Foto: DNA Club)

DNA: Münchner Club schließt Ende September

News Anne Holzki -
Nach knapp drei Jahren ist Schluss: Das DNA in München wird Ende September schließen. So verliert die Stadt eine feste Größe im Nachtleben.
Das sieht köstlich aus, wird aber bald weniger erschwinglich sein (Foto: Ambitious Studio/ Rick Barrett/ Unsplash)

Höhere Alkoholsteuer ab 2027: Weitere Belastung für Clubs und Veranstalter:innen

News Anne Holzki -
Steigende Einkaufspreise, teurere Drinks und Kostendruck: Die geplante Erhöhung der Alkoholsteuer könnte die Clubbranche spürbar treffen.
Das Draaimolen 2025 auf dem Gelände des MOB Complex in Tilburg. Auch die Ausgabe 2026 findet wieder am etablierten Standort im Wald statt (Foto: Rafael Dimiioniatis)

Draaimolen: Niederländisches Festival veröffentlicht Line-up

News Anne Holzki -
Am 4. und 5. September kehrt das Draaimolen auf das Gelände des MOB Complex in Tilburg zurück – mit Live-Premieren und B2B-Konstellationen.

Bundesdrogenbeauftragter: Fast jeder vierte Drogentote ist heute jünger als 30 Jahre

News Anne Holzki -
Die Zahl der Drogentoten in Deutschland bleibt erschreckend hoch – und die Opfer werden immer jünger. Besonders der gefährliche Mischkonsum und synthetische Drogen bereiten Expert:innen große Sorgen.

Rave the Castle: Techno-Demo zieht durch Schwerin

News Johanna Lühr -
Unter dem Motto „Rave the Castle” zieht eine Demo durch Schwerin. Sie verbindet elektronische Musik mit politischem Protest.

RSO Berlin: Home Again und Wall2Wall kündigen Line-ups für August-Events an

News Johanna Lühr -
Zum Zehnjährigen lädt Home Again zu einer 40-stündigen Clubnacht ins Revier Südost. Parallel hat auch Wall2Wall das Programm für seine fünftägige RSO-Übernahme veröffentlicht.

ROSA: HIVE-Macher eröffnet Kink-Club in den Räumen des Mensch Meier

News Johanna Lühr -
Die bis zu 1.200 Gäste fassende Location ROSA neben dem DSTRKT richtet sich an sexpositive, kinky und queere Nachtschwärmer.