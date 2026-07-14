Blitz: Club gibt Line-up für viertägige Closing-Party bekannt

Das Blitz hat das Line-up zum Abschiedswochenende auf der Münchner Museumsinsel veröffentlicht.

Mit einer viertägigen Closing-Party verabschiedet sich der Club von seinem langjährigen Standort. Unter dem Titel „THAT’S ALL FOLKS: CHAPTER 1 CLOSED” läuft das finale Wochenende von Freitag, den 31. Juli, bis Montag, den 3. August. Auf dem Line-up stehen mehr als 70 Acts, darunter Ben Klock, DVS1, Freddy K, Marcel Dettmann, MARRØN, Ryan Elliott, Seth Troxler, Steffi, tINI und Todd Terry. Live spielen unter anderem HTRK und Stella & The Longos. Ein Vorverkauf ist nicht vorgesehen.

Bereits im Februar hatten die Betreiber:innen bekanntgegeben, dass der Mietvertrag mit dem Deutschen Museum nicht verlängert wird. Nach fast neun Jahren endet damit das erste Kapitel des Clubs in der ehemaligen Kongresshalle auf der Museumsinsel. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2017 hat sich das BLITZ mit seinem kompromisslosen musikalischen Programm und seiner auf Klangqualität ausgerichteten Architektur zu einer der wichtigsten Adressen für elektronische Musik in Deutschland entwickelt.

Beim Closing sind zahlreiche Residents und enge Wegbegleiter:innen des Clubs vertreten, darunter Muallem, Polygonia, Sam Goku, Stenny oder die Zenker Brothers. Das Abschlusswochenende steht unter dem Motto „Thank you for the good times” und markiert den vorläufigen Abschied von einem Ort, der die Münchner Clublandschaft nachhaltig geprägt hat.

Im GROOVE-Interview sprach Mitbetreiber David Muallem nach Bekanntwerden des Auszugs über die Hintergründe des Endes auf der Museumsinsel und die Zukunft des Clubs.

In einem Statement zum Abschied schreibt das Team, man habe gehofft, den Standort langfristig halten zu können, müsse den Club nun aber „aus Gründen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen” verlassen. Zugleich kündigen die Betreiber:innen an, dass das Blitz als Institution weiterbestehen soll und man bereits an einer Fortsetzung seiner Geschichte arbeite: „Every end is just another beginning.” Das Closing markiert damit nicht das Ende des Clubs, sondern den Abschluss seines ersten Kapitels.

THAT’S ALL FOLKS: CHAPTER 1 CLOSED!

Freitag, 31. Juli, bis Montag, 3. August

Line-up: 600-cell, Akua, Alessio Barletta, Alles Andere, Almedina, Anahita Sadighi & Mike D, Anette Party, B 4ME, BASHKKA, Ben Klock, Blasha & Allatt, Chami, Chez Damier, Denny Voltage, Der Brane, DJ Deep, DJ Sweet6teen, Don Williams, DVS1, Efdemin, ELPAWEL, Fadi Mohem, Felix Rupprecht, Freddy K, Gerd Janson, Glaskin, HTRK (live), Jorkes, Kareem El Morr, Katia Curie, KETTALYNNE, Kiawash, Kuduxxti, La Staab, Lavandonia, limbic sis, Lou Velvet, Marcel Dettmann, MARRØN, Muallem, nd_baumecker, no service, Ogazón, Olivia Mendez, Olli Rubber, Ouissam, Paquita Gordon, Partok, Polygonia, Quelza, Raphael Hansen, Reduks, Rene Wise, Rosa Red, Rosati, Ryan Elliott, Sam Goku, Sarmabot, Seth Troxler, SnPLO, Sofiia Zoloto, Steffi, Stella & The Longos (live), Stenny, Sumi, Sylwa, Tasha, Tenzia, tINI, Todd Terry, Tonio Barrientos, Valentin.SNC, Victor, vince, Virginia, Voe, Woody, Yamour, Zenker Brothers