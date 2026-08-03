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Nach zwei Todesfällen: Ungarisches Psytrance-Festival vorzeitig beendet 

Alexis Waltz

Auf dem Ozora Festival in Ungarn sind zwei Besucher:innen verstorben. Die Veranstaltenden brachen daraufhin das zwölftägige Festival am Sonntag, zwei Tage vor Schluss, ab. In Ungarn gilt seit Donnerstag die höchste Hitzewarnstufe. 

„Mit tiefer Trauer informieren wir unsere Community, dass sich gestern beim Festival zwei tragische Vorfälle ereignet haben”, heißt es in den Socials des Events. „Eine Frau (39) erlitt einen plötzlichen Herzstillstand. Die Rettungskräfte trafen innerhalb weniger Minuten am Ort des Geschehens ein und unternahmen alle in ihrer Möglichkeit liegenden Anstrengungen, um ihr Leben zu retten, konnten sie jedoch leider nicht wiederbeleben.”

„Nach derzeitigem Kenntnisstand kletterte ein Mann (45) mit Suizidabsicht auf eine Deko-Struktur und stürzte von dieser herab”, heißt es weiter. „Die Umstände des Vorfalls werden von den Behörden untersucht.”

„Wir sprechen den Familien, Angehörigen und Freunden der beiden Verstorbenen unser tief empfundenes Beileid und unsere herzliche Anteilnahme aus. Unsere Gedanken sind in dieser überaus schweren Zeit bei ihnen”, schließen die Macher:innen des Oroza.  

Das Ozora Festival ist ein Festival für Psytrance und psychedelische kulturelle Praktiken, das seit 2004 nahe der Gemeinde Ozora in Ungarn stattfindet. Es ist nach dem alle zwei Jahre in Portugal stattfindenden Boom das größte Psytrance-Festival in Europa. Bei den Besucherzahlen divergiert die Berichterstattung allerdings. Manche Quellen sprechen von 30.000–35.000 Besucher:innen, andere von 60.000–75.000 Gästen.

Hinweis: Wenn Du selbst suizidale Gedanken hast oder sich um jemanden Sorgen machst, erreichst Du die Telefonseelsorge kostenlos und rund um die Uhr unter 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222.

Das Ozora Festival 2026 (Foto: Ozora Festival)

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