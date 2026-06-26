Die Platten der Woche mit Ferrari, Gabber Eleganza & 9DEN, Jakob Mäder, Konduku und Shawescape Renegade

Ferrari – The Heavy Duty EP (Faith Beat)

Auf seinem 14. Release präsentiert Faith Beat den in Mailand ansässigen Produzenten Ferrari mit einer vier Tracks umfassenden EP zwischen druckvoller Clubenergie und sommerlicher Leichtigkeit. Ein Bassfundament mit Donnerwetter-Qualitäten trifft bei The Heavy Duty EP auf klassische US-House-Referenzen und zielt präzise auf den Sweetspot eines zeitgemäßen Sommer-Sounds.

Die A-Seite tragen walzende Basslines, in denen der UK-Garage-Einfluss nachhallt. Besonders „Worksense” bedient sich dieser Intensität spürbar und wirkt dadurch noch kompromissloser als das titelgebende „Heavy Duty”. Letzterer entfaltet seine Wirkung über durchlaufende Vocal-Fragmente und einen energetischen Peaktime-Drop, die dem Track eine clubtaugliche Dynamik verleihen. Die B-Seite eröffnet mit „Crazy Luv” und verlagert den Fokus zur Late-Night-Stimmung. „Treno Diurno” rundet die EP mit aufgeladenem, aber nicht zu aufgeregt treibendem Sound ab. Daniel Böglmüller

<a href="https://faithbeat.bandcamp.com/album/faith-beat-14-the-heavy-duty-ep">Faith Beat 14 – The Heavy Duty EP by Ferrari</a>