„Dutch Dance”: Doku-Reihe zeigt Anfänge der niederländischen Raveszene

Mit 30 Jaar Dutch Dance ist eine Doku-Reihe über die Anfänge der niederländischen Ravekultur erschienen. Der erste Teil der Serie befasst sich mit Pionieren wie Eddy de Clercq, Paul Elstak und DJ Marcello und bietet einen Einblick in die Ursprünge und Entwicklungen, die das Genre in Holland geprägt haben – unter anderem werden die Anfänge der House Music in Clubs und illegale Raves in verlassenen Locations sowie der Einfluss der Partydroge Ecstasy thematisiert.

Die Dokumentation ist beim niederländischen öffentlich-rechtlichen Sender VPRO erschienen und ab sofort auf YouTube verfügbar. In weiteren Episoden wird 30 Jaar Dutch Dance die Entwicklung der niederländischen Dance-Szene in den Neunzigern nachzeichnen Dabei sollen sowohl die Höhen als auch die Herausforderungen der letzten drei Jahrzehnte Ravekultur beleuchtet werden.