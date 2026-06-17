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Tag der Clubkultur: Bewerbungsphase für Berliner Clubkultur-Preis hat begonnen

Daniel Boeglmueller

Der Tag der Clubkultur startet die Bewerbungsphase seiner siebten Ausgabe. Als Teil des Kulturpreises der Berliner Clubkultur werden 32 Auszeichnungen für Berliner Clubs und Kollektive mit Preisgeldern zwischen 5.000 und 20.000 Euro vergeben. Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 410.000 Euro vergeben. Bis zum 13. Juli können sich Berliner Clubs und Kollektive bewerben.

Die diesjährige Festivalwoche rund um den Tag der Clubkultur findet vom 3. bis 11. Oktober unter dem Motto STAY CORE statt. Veranstaltet wird das Event von der Berliner Clubcommission.

„Clubkultur schafft Räume für Begegnung, kulturelle Experimente und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Gerade in Zeiten zunehmenden politischen Drucks auf kulturelle Freiräume möchten wir mit dem Tag der Clubkultur in der Hauptstadt jene sichtbar machen, die diese Orte gestalten, verteidigen und weiterentwickeln”, so Katharin Ahrend, Projektleiterin des Tag der Clubkultur und Geschäftsführerin der Clubcommission.

Seit 2020 zeichnet der Tag der Clubkultur Berliner Clubs und Kollektive aus. Die diesjährigen Auszeichnungen sind dabei folgendermaßen dotiert: Clubs können ein Preisgeld von 20.000 Euro pro Auszeichnung erhalten, Kollektive werden mit 10.000 Euro pro Auszeichnung gefördert. Zusätzlich gibt es Newcomer-Auszeichnungen, bei denen Clubs 10.000 Euro und Kollektive 5.000 Euro erhalten können. Bewerben können sich alle aktiven Berliner Clubs und Kollektive, die seit mindestens einem Jahr kontinuierlich ein öffentlich zugängliches Kulturprogramm gestalten, unabhängig von Genre, Größe oder Organisationsform.

Über die Vergabe der Auszeichnungen entscheiden zwei unabhängige Jurys aus Expert:innen der Berliner Clubkultur – eine für Clubs und eine für Kollektive. Beide Gremien vereinen vielfältige Perspektiven aus Musikjournalismus, Labelarbeit, Soundsystem- und Ballroom-Kultur sowie kuratorischer und community-orientierter Praxis.

Die Club-Jury besteht aus der Musikjournalistin Aida Baghernejad, Daniel Wang, Darwin, Susanne Kirchmayr alias Electric Indigo und der Rapperin Ixa Psyborg. Die Kollektiv-Jury setzt sich aus Ayosha Kortlang, Immy, Melissa Perales, Sophie Yukiko und Zuri Maria Daiß zusammen.

Die Liste der letztjährigen Gewinner:innen findet ihr hier.

Die letztjährigen Gewinner:innen beim Tag der Clubkultur (Foto: Clubcommission)

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