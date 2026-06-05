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HÖR: Musikinvestor 99Solutions übernimmt Berliner Online-Radio

Daniel Boeglmueller

Die Berliner Holding-Gesellschaft 99Solutions GmbH hat die Berliner Streaming-Plattform HÖR bzw. die Betreiber-Firma HÖR DOT LIVE GmbH übernommen. HÖR soll auch unter den neuen Eigentümern weiterhin als eigenständige Marke bestehen bleiben.

“Unsere Verantwortung sehen wir darin, genau das zu schützen, was HÖR relevant gemacht hat und gleichzeitig die notwendige Struktur und langfristige Unterstützung für das nächste Kapitel zu schaffen.” sagt Stefanie Rohn, Geschäftsführerin von 99Solutions, in der Pressemitteilung zur Übernahme. Mit der Übernahme plane 99Solutions, die technische Infrastruktur der Plattform auszubauen und Geschäftsfelder wie Label, Booking, Publishing und Partnerschaften weiterzuentwickeln.

HÖR wurde 2019 von Ori Itshaky und Doron Charly Mastey gegründet und etablierte sich innerhalb weniger Jahre als eine der bekanntesten Plattformen für elektronische Musik. Bekannt ist das Format insbesondere für die täglichen DJ-Streams aus dem ikonischen, weiß gekachelten Studio in Berlin-Kreuzberg. In den vergangenen Jahren sah sich die Plattform einer Reihe von Kontroversen ausgesetzt. So wurden die Betreiber:innen 2023 der Zensur von pro-palästinensischen Inhalten beschuldigt. Eine Reihe von Künstler:innen hatten Sets löschen lassen, Acts und Agenturen begannen, die Plattform zu boykottieren. 

Philipp Köhn (Co-Founder & CXO twelve x twelve), Jan Denecke (Co-Founder & CEO twelve x twelve), Stefanie Rohn (Co-Founder & CEO 99Solutions GmbH), Nico Meckelnburg (Co-Founder & CEO of 99Solutions GmbH), Niko Tsagarakis (Founding partner & CEO Wird Wild & Monster Artists Management Group) (Foto: 99Solutions)

Die 99Solutions GmbH mit Sitz in Berlin wurde 2023 gegründet und ist eine Holdinggesellschaft, die in der Musikbranche aktiv ist. Zu den Firmen, an denen 99Solutions Beteiligungen hält, gehören We Publish Music, Crash Your Sound, Wird Wild, Hydra Studios und die Monster Artists Management Group. In diesem Zusammenhang war 99Solutions an diversen Gold- und Platin-Auszeichnungen, Radio-Hits, zwei Grammy-Nominierungen und zwei US Billboard Top 20 Nr.-1-Positionierungen (Jimin – „Like Crazy”, BTS – „Life Goes On”)  beteiligt.

Neben der Übernahme von HÖR Berlin hat 99Solutions auch den strategischen Einstieg bei twelve x twelve verkündet. twelve x twelve ist ein FinTech-Unternehmen, das Rechteinhaber von Musik und Kapitalmärkte miteinander verbinden will, um Erträge für Musiker:innen und Labels zu optimieren.

Unsere HÖR-Reportage von 2021 findet ihr hier.

Das HÖR-Studio im November 2022 (Foto: HÖR)

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