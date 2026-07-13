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DNA: Münchner Club schließt Ende September

Anne Holzki

Das DNA im Münchner Werksviertel wird Ende September dieses Jahres seinen Betrieb einstellen. Das teilte das Betreiberteam in einem Statement auf Instagram mit. Der Veranstaltungsort öffnete seine Türen vor knapp drei Jahren in der Atelierstraße auf dem Gelände der ehemaligen Pfanni-Werke. Mit seinem industriell geprägten Design wollte der Club nach eigenen Angaben einen „Lost-Place-Vibe” mit moderner Licht- und Tontechnik verbinden und so eine besondere Atmosphäre schaffen. Auf rund 190 Quadratmetern bot er Platz für bis zu 400 Gäste.

In dem veröffentlichten Statement blicken die Betreiber:innen auf die Entstehung des Clubs zurück. Aus einer Idee und dem Wunsch, einen neuen Ort für elektronische Musik zu schaffen, sei innerhalb von drei Jahren eine feste Anlaufstelle für die Szene geworden. „Das DNA war nie nur ein Raum. Das DNA waren die Menschen darin”, heißt es in dem Beitrag.

Gründe für die Schließung nennt das Team nicht. Auch zu einer möglichen Zukunft an einem anderen Standort gibt es bislang keine Informationen. Auffällig ist lediglich die Formulierung, dass der „DNA Club in seiner jetzigen Form” seine Türen schließen werde. Ob dies auf eine Fortsetzung an einem anderen Ort hindeutet, bleibt offen.

Bis Ende September soll der Club regulär geöffnet haben. Die verbleibenden Monate sollen im Zeichen der Community stehen, die den Club in den vergangenen drei Jahren geprägt hat: „Drei Buchstaben, drei Jahre. Eine Geschichte, die größer geworden ist, als wir sie uns am Anfang vorstellen konnten.” Events mit bekannten DJs wie Trancemaster Krause, davyboi, Stella Bossi, GIØ, HiTMiLØW oder Marlon Hoffstadt sind geplant.

Mit seinem musikalischen Fokus auf Techno, Hardgroove, Trance und schnelle House-Sounds entwickelte sich das DNA seit Ende 2023 zu einer wichtigen Adresse im Münchner Nachtleben. Nationale und internationale Künstler:innen sorgten regelmäßig für ausverkaufte Nächte. In den vergangenen Jahren standen dort unter anderem Kobosil, Felix Jaehn, Thomas Schumacher, Victor Ruiz, Nicolas Julian, A.D.H.S., Anna Reusch, Karla Blum, Marika Rossa, Klanglos, KUKO, Radical Redemption, Trancemaster Krause oder davyboi hinter den Decks.

Mit der Schließung setzt sich das Clubsterben in München fort. Erst kürzlich wurde bekannt, dass auch der Blitz Club Anfang August seinen bisherigen Standort auf der Museumsinsel verlassen wird, nachdem keine Einigung über eine Vertragsverlängerung erzielt werden konnte.

Seit Ende 2023 war das DNA im Werksviertel eine feste Anlaufstelle für Techno, Hardgroove und Trance (Foto: DNA Club)

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Das Relikt befindet sich in der Gathe 50 in 42107 Wuppertal-Elberfeld. Unser Bild wurde 2023 aufgenommen, in dieser Zeit befand sich dort der Pays Club (Foto: Google Street View)

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