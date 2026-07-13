Bangkok: Brand in Bar fordert 27 Menschenleben

Bei einem verheerenden Brand in einer Bar in der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. 63 weitere wurden verletzt, davon 22 schwer. Das Feuer brach in der Nacht zum Montag kurz vor Mitternacht im Bierlokal Rong Beer Na Ladprao im Stadtteil Ladprao aus, wie die Zeit berichtet.

Nach Angaben von Musiker:innen, die während des Brandes auftraten, stieg zunächst Rauch aus einem Sicherungskasten nahe der Bühne auf. Kurz darauf fiel der Strom aus, anschließend soll es zu einer Explosion gekommen sein. Das Feuer breitete sich nach Behördenangaben durch leicht entflammbare Decken- und Dekorationsmaterialien leicht aus.

So sah die Bar Rong Beer Na Ladprao vor dem tödlichen Feuer aus (Foto: NaLadprao ณ ลาดพร้าว/ Google Maps)

Besonders viele Opfer wurden im hinteren Bereich des Lokals gefunden, unter anderem in den Toiletten. Dort gab es offenbar keine Möglichkeit, aus dem Gebäude zu entkommen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren Fluchtwege eingeschränkt: Ein Notausgang soll durch Bierkästen, ein weiterer durch einen Tisch blockiert gewesen sein. Zudem wird geprüft, ob eine früher als Ausgang genutzte Tür verriegelt war.

Die genaue Brandursache ist noch unklar. Nach ersten Untersuchungen könnte ein Kurzschluss an einer an der Decke installierten Klimaanlage das Feuer ausgelöst haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Fahrlässigkeit. Das Lokal war zuletzt im April kontrolliert worden. Nach Angaben der Behörden entsprachen Notausgänge, Feuerlöscher und Beschilderung damals den Vorschriften. Warum Fluchtwege zum Zeitpunkt des Brandes offenbar blockiert waren, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Behörden haben das Gebäude abgesperrt und die Identifizierung der Opfer eingeleitet. Angehörige wurden aufgefordert, DNA-Proben abzugeben. Ob sich unter den Toten ausländische Staatsangehörige befinden, ist noch nicht bekannt.

Das thailändische Nachtleben wird immer von Bränden heimgesucht. Im Santika in Bangkok waren 2009 67 Menschen umgekommen, im Mountain B im Sattahip District verstarben 2022 20 Menschen.