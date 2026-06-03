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Lenzman nach abgebrochener Krebstherapie: Label organisiert Fundraiser

Johanna Lühr

Der niederländische Drum’n’Bass-Produzent Lenzman hat die Behandlung seiner Krebserkrankung abgebrochen. Das teilte sein Label The North Quarter im April mit. Demnach bleibe dem Künstler, bürgerlich Teije Van Vliet, „nicht mehr viel Zeit”.

Lenzman hatte seine Erkrankung im Sommer 2025 öffentlich gemacht. Bereits im Januar 2023 war bei ihm Nierenkrebs diagnostiziert worden, eine Woche später musste ihm eine Niere entfernt werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Krebs bereits gestreut und galt als unheilbar.

Im Sommer 2023 erlitt er nach einem Auftritt auf dem Boomtown Festival einen medizinischen Notfall und musste sich einer Notoperation im Gehirn unterziehen. In der Folge lebte er neun Monate mit einem Schutzhelm, nachdem ein Teil seines Schädelknochens entfernt worden war. Anfang 2024 folgte eine rekonstruktive Operation. Dank einer Immuntherapie konnte Lenzman zeitweise wieder auftreten und 2024 neue Musik veröffentlichen. Im Sommer 2025 erlitt er aber einen epileptischen Anfall, verbunden mit einem längeren Krankenhausaufenthalt. Es folgten eine Strahlentherapie sowie ein operativer Eingriff zur Stabilisierung seines Bewegungsapparats. Trotz des Krankheitsverlaufs arbeitet er weiterhin an Album Out The Dance, das er mit Redeyes produziert.

Seinen musikalischen Durchbruch bewerkstelligte Lenzman unter anderem durch Releases auf dem einflussreichen Label Metalheadz, wo er ab 2010 regelmäßig veröffentlichte. 2014 erschien dort sein Debütalbum Looking At The Stars. 2016 gründete er sein eigenes Label The North Quarter, das sich zu einer wichtigen Plattform für modernen, soul-geprägten Drum’n’Bass entwickelte.

Über The North Quarter werden aktuell mehrere Benefizaktionen organisiert: Im Londoner Club Phonox findet am 6. Juni ein sechsstündiges Fundraiser-Event statt. Auf dem Line-up stehen unter anderem DJ Flight, LSB, Workforce und GLXY. Alle Künstler:innen treten ohne Gage auf, sämtliche Einnahmen fließen an Lenzman und seine Familie. Zusätzlich werden Spendentickets angeboten. Ein weiteres Benefiz-Event ist für den 4. Juli in Amsterdam angekündigt. Im Kulturzentrum Melkweg treten unter anderem Children of Zeus, DRS, LSB und Submorphics auf.

Lenzman (Foto: Privat)

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