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 Slomo: Neue Listening-Bar in Hamburg eröffnet

Daniel Boeglmueller

In der Hamburger HafenCity hat mit Slomo ein neue audiophile Bar eröffnet. Tagsüber ist der Ort in der Shanghaiallee ein Café, am Abend eine Cocktailbar mit kuratiertem Musikprogramm. Vorbild des Konzepts sind japanische Kissaten – Bars, in denen hochwertige Soundsysteme, eine reduzierte Atmosphäre und bewusstes Wahrnehmen der Musik im Mittelpunkt stehen. Verantwortlich für die Bar ist das Gastronomie- und Kreativnetzwerk Pallas.

SLOMO (Foto: Tahar Lamche/ Google)

Seit der Eröffnung am 15.Mai gab es im Slomo bereits verschiedene DJ-Sets und Listening-Sessions. Zuletzt fand in der Bar am 28. Mai ein Lecture- und Listening-Event zur neuen EP Fela Kuti In Dub von Captain Yossarian statt.

Das Team sieht in dem Konzept einen Gegenentwurf zur klassischen Hintergrundbeschallung. Es betont, dass die Musik bewusst wahrgenommen werden solle, anstatt im Hintergrund stattzufinden. Musik werde im Slomo nicht einfach abgespielt, sondern entfalte sich im Raum. Ziel sei es, eine intensive Hörerfahrung zu schaffen, bei der Musik nicht bloß konsumiert, sondern in ihrer ganzen Tiefe erlebt werden kann.

Die nächste Gelegenheit dazu findet sich am kommenden Wochenende. Am Freitag werden radu und tommi k und am Samstag poule d’or und heini an den Plattentellern stehen.

Das Slomo will die Musik in den Vordergrund rücken. (Foto: Google/Alexander Bodansky)

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