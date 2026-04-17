Boards of Canada: Duo veröffentlicht erstmals seit 13 Jahren Musik

Nach mehr als einem Jahrzehnt ohne neue Veröffentlichungen melden sich Boards of Canada Mit der Single „Tape 05” zurück. Der Track erschien am frühen Donnerstagabend auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Band und verzeichnet innerhalb von weniger als 24 Stunden bereits rund 190.000 Aufrufe. Ob ein neues Album folgen wird, ist bislang nicht bestätigt, angesichts der aufwendig inszenierten Promo-Kampagne halten viele Fans dies jedoch für durchaus wahrscheinlich.

Bereits vor zwei Wochen sorgte die Band erstmals seit Langem wieder für Aufmerksamkeit, als ausgewählte Fans überraschend VHS-Kassetten erhielten. Darauf befand sich ein kurzes Video mit bewusst degradierten, analogen Bildern sowie rauschenden, fragmentierten Geräuschen. Nur wenige Tage später tauchten in verschiedenen Städten weltweit Plakate mit dem Logo der Band auf, ohne weitere Erklärung. Diese Aktionen gipfelten schließlich im gestrigen Release.

Die Plakatkampagne der Band (Foto: warprecords/Instagram)

Das schottische Electronica-Duo hat seit den späten Neunzigern einen nachhaltigen Einfluss auf die elektronische Musik. Bestehend aus den Brüdern Michael Sandison und Marcus Eoin, bewegt sich sein Sound zwischen Ambient, IDM, Downtempo und experimenteller Elektronik. Besonders die Alben Music Has the Right to Children (1998) und Geogaddi (2002) gelten heute als Meilensteine der elektronischen Musik. Sie haben nicht nur die Leftfield und IDM-Szene geprägt, sondern auch zahlreiche Produzent:innen aus Ambient und experimenteller Popmusik beeinflusst. Mit ihrer riesigen Fanbase werden Boards of Canada oft als einer der wichtigsten Acts der elektronischen Musik überhaupt bezeichnet.

Unser Interview mit Boards of Canada von 2005 findet ihr hier.