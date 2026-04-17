News

Boards of Canada: Duo veröffentlicht erstmals seit 13 Jahren Musik

Daniel Boeglmueller

Nach mehr als einem Jahrzehnt ohne neue Veröffentlichungen melden sich Boards of Canada Mit der Single „Tape 05” zurück. Der Track erschien am frühen Donnerstagabend auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Band und verzeichnet innerhalb von weniger als 24 Stunden bereits rund 190.000 Aufrufe. Ob ein neues Album folgen wird, ist bislang nicht bestätigt, angesichts der aufwendig inszenierten Promo-Kampagne halten viele Fans dies jedoch für durchaus wahrscheinlich.

Bereits vor zwei Wochen sorgte die Band erstmals seit Langem wieder für Aufmerksamkeit, als ausgewählte Fans überraschend VHS-Kassetten erhielten. Darauf befand sich ein kurzes Video mit bewusst degradierten, analogen Bildern sowie rauschenden, fragmentierten Geräuschen. Nur wenige Tage später tauchten in verschiedenen Städten weltweit Plakate mit dem Logo der Band auf, ohne weitere Erklärung. Diese Aktionen gipfelten schließlich im gestrigen Release.

Die Plakatkampagne der Band (Foto: warprecords/Instagram)
Die Plakatkampagne der Band (Foto: warprecords/Instagram)

Das schottische Electronica-Duo hat seit den späten Neunzigern einen nachhaltigen Einfluss auf die elektronische Musik. Bestehend aus den Brüdern Michael Sandison und Marcus Eoin, bewegt sich sein Sound zwischen Ambient, IDM, Downtempo und experimenteller Elektronik. Besonders die Alben Music Has the Right to Children (1998) und Geogaddi (2002) gelten heute als Meilensteine der elektronischen Musik. Sie haben nicht nur die Leftfield und IDM-Szene geprägt, sondern auch zahlreiche Produzent:innen aus Ambient und experimenteller Popmusik beeinflusst. Mit ihrer riesigen Fanbase werden Boards of Canada oft als einer der wichtigsten Acts der elektronischen Musik überhaupt bezeichnet.

Unser Interview mit Boards of Canada von 2005 findet ihr hier.

Boards of Canada (Foto: Peter Ian Campbell)

News

Weiterlesen

Massive Attack: Trip-Hop-Pioniere veröffentlichen erstmals seit zehn Jahren Musik

News
Zusammen mit dem US-amerikanischen Sänger Tom Waits haben Massive Attack die politisch aufgeladene Single „Boots on the Ground” produziert.

Massive Attack: Trip-Hop-Pioniere veröffentlichen erstmals seit zehn Jahren Musik

News
Zusammen mit dem US-amerikanischen Sänger Tom Waits haben Massive Attack die politisch aufgeladene Single „Boots on the Ground” produziert.

Kraftwerk gegen Moses Pelham: Producer setzt sich im Copyright-Streit erneut durch

Mit dem Urteil stellt sich der Europäische Gerichtshof hinter die Praxis des Samplings, die in der elektronischen Musik wie im Hip-Hop gängig ist.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

Lachgas und GHB: Bundesregierung verschärft Gesetze zum Erwerb

Ein neues Gesetz verbietet die Abgabe von Lachgas an Personen unter 18 Jahren – auch der Erwerb von GBL und BDO wird eingeschränkt.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

SOPHIE: Fans veröffentlichen Online-Archiv

WHOLENEW.WORLD dokumentiert das musikalische Erbe der verstorbenen Hyperpop-Künstlerin ab den frühen Zehnerjahren.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

The Prodigy: Britischer Rave-Act bestätigt Deutschland-Gigs

Nach dem Tod von Keith Flint 2019 war unklar, wie es mit der Band weitergehen sollte. Nun kündigen sie eine große Europatour an.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

Afrika Bambaataa: Electro-Miterfinder und Wegbereiter der elektronischen Tanzmusik verstorben

Afrika Bambaataa wurde zur ambivalenten Figur, nachdem ihm zahllose Männer und Kinder sexuelle Übergriffe vorwarfen. Nun ist er verstorben.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Südengland: Kritik an Polizei nach Rave-Auflösung

Knapp 2.000 Raver:innen hatten friedlich gefeiert. Als die Polizei erschien, eskalierte die Situation stark.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

SchwuZ: Comeback-Party im Metropol am Nollendorfplatz

Das SchwuZ musste vergangenes Jahr schließen. Nun kündigt man eine Party an einer anderen Berliner Örtlichkeit mit schwuler Tradition an.
News Greta Allgoewer -
Weiterlesen

Zur Quelle: Messerstecherei vor Berliner Kiezkneipe

Vor der beliebten 24-Stunden-Kneipe kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen
Der Produzent und Rapper Moses Pelham (Foto: Katja Kuhl)

Kraftwerk gegen Moses Pelham: Producer setzt sich im Copyright-Streit erneut durch

News Daniel Boeglmueller -
Mit dem Urteil stellt sich der Europäische Gerichtshof hinter die Praxis des Samplings, die in der elektronischen Musik wie im Hip-Hop gängig ist.
Lachgas-Kartuschen (Foto: Gemeinde Nauheim)

Lachgas und GHB: Bundesregierung verschärft Gesetze zum Erwerb

News Daniel Boeglmueller -
Ein neues Gesetz verbietet die Abgabe von Lachgas an Personen unter 18 Jahren – auch der Erwerb von GBL und BDO wird eingeschränkt.
SOPHIE by Press

SOPHIE: Fans veröffentlichen Online-Archiv

News Jakob Senger -
WHOLENEW.WORLD dokumentiert das musikalische Erbe der verstorbenen Hyperpop-Künstlerin ab den frühen Zehnerjahren.
Die Band bei einem ihrer explosiven Auftritte (Foto: The Prodigy)

The Prodigy: Britischer Rave-Act bestätigt Deutschland-Gigs

News Daniel Boeglmueller -
Nach dem Tod von Keith Flint 2019 war unklar, wie es mit der Band weitergehen sollte. Nun kündigen sie eine große Europatour an.

Afrika Bambaataa: Electro-Miterfinder und Wegbereiter der elektronischen Tanzmusik verstorben

News Alexis Waltz -
Afrika Bambaataa wurde zur ambivalenten Figur, nachdem ihm zahllose Männer und Kinder sexuelle Übergriffe vorwarfen. Nun ist er verstorben.
Einsatzkräfte gehen gegen Feiernde vor (Foto: dorset_police/Instagram)

Südengland: Kritik an Polizei nach Rave-Auflösung

News Daniel Boeglmueller -
Knapp 2.000 Raver:innen hatten friedlich gefeiert. Als die Polizei erschien, eskalierte die Situation stark.
Eine der auftretenden Künstler:innen: Biggy Van Blond (Foto: Biggy van Blond, goout.de)

SchwuZ: Comeback-Party im Metropol am Nollendorfplatz

News Greta Allgoewer -
Das SchwuZ musste vergangenes Jahr schließen. Nun kündigt man eine Party an einer anderen Berliner Örtlichkeit mit schwuler Tradition an.
Die Berliner Kneipe Zur Quelle in Moabit (Foto: Rudolf Feicht/Google)

Zur Quelle: Messerstecherei vor Berliner Kiezkneipe

News Daniel Boeglmueller -
Vor der beliebten 24-Stunden-Kneipe kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde.