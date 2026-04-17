Die Platten der Woche mit DJ Plant Texture, Nice Girl, Rene Wise, Tristan Arp und TSVI

TSVI – Dance Tripping EP (Nervous Horizon)

Schmeckt gut, dieser Nuss-Mix. Also, bevor man genauer hinschaut und bemerkt: Es war nur eine einzige Macadamia in der Tüte. Dafür: Massenhaft gepellte Impostor-Haselnüsse. Was tun? Das Internet sagt, Rosinen sind keine Cranberries. Gut. Und die Leitung zum Kundenservice bleibt ein nebelverhangener Spießrutenlauf. Während man also gänzlich willenlos in der auditiven Warteschleife hängt, dämmert es langsam, gefolgt vom fröstelnden Gefühl menschlicher Ohnmacht. Wer hat das Nussbeutelchen befüllt? Passiert das systematisch oder bin ich ein Einzelschicksal? Und mal ganz generell gefragt: Wem kann man noch trauen?

Die Antwort: TSVI, denn seine neue fünfgliedrige Kurzspielplatte auf Nervous Horizon dürfte dem Verbraucherschutz keine Kopfschmerzen bereiten. Und hier ist wirklich nur das drin , was draufsteht, angefangen bei „Music is Moving”. Das ist eine drückende Speed-Garage-Nummer mit eingebauter Bassrutsche und verklausulierendem Synthesizer-Geschwurbel. Eine musikalische Einbahnstraße im bestmöglichen Sinn. Auch „Kataklysm” ist mit dem Motiv der zerstörerischen Naturgewalt weniger theologisches Fantasma als musikorthodoxe Verbindlichkeit. Das destruktive Element findet sich in Form einer ausgelassenen Latin-Bass-Rhythmik und den dazugehörigen Industrial-Noise-Anklängen wieder. Die gleiche morphologische Kulanz gilt auch für „Wasp Track”, das man besser wortwörtlich nimmt. Da zieht sich nämlich ein insektoider Oszillator durchs Geschehen, während ein drückender House-Bounce das Hüftgelenk in eine orthopädisch fragwürdige Position nach der anderen verschiebt. Der Künstler hält damit, was er verspricht, und kommt mit einer EP daher, die sich gekonnt auf Peaktime-Purismus und die sensorisch-dissonanten Abstecher zu verstehen weiß. Hier lässt sich es wahrlich dancen und trippen und eben: Aushalten. Jakob Senger

<a href="https://tsvi.bandcamp.com/album/dance-tripping-ep">Dance Tripping EP by TSVI</a>