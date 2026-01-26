Axxon N.: Leipziger Club stellt Betrieb zum Monatsende ein

Das Axxon N. schließt zum Monatsende seine Türen. Im Dezember war bekannt geworden, dass der Leipziger Club im sogenannten Kohlrabizirkus insolvent ist. Die beiden letzten Partys finden am 30. und 31. Januar statt. So geht die Zeit des Axxon N. schon nach einem knappen Jahr zu Ende.

„Wir sind allen dankbar, die diesen Ort besucht und mitgestaltet haben”, schreiben die Macher:innen. „Bevor wir dieses Kapitel schließen und weiterziehen, möchten wir für die letzten zwei Raves noch einmal zusammenkommen. Ein letztes Wochenende, um gemeinsam zu tanzen, den Dancefloor zu teilen und diese Phase mit einem Lächeln zu beenden”.

Das letzte Wort ist damit allerdings nicht gesprochen: Man wolle sich zum weiteren Vorgehen und zu möglichen Aktivitäten im Nachtleben in der Zukunft melden.

Das Axxon N. übernahm die Räumlichkeiten des IfZ, das nach einer Reihe von Krisen zum Jahresende 2024 schließen musste. Die erste Party fand am 12. April 2025 statt.

