Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Axxon N.: Leipziger Club stellt Betrieb zum Monatsende ein

Alexis Waltz

Das Axxon N. schließt zum Monatsende seine Türen. Im Dezember war bekannt geworden, dass der Leipziger Club im sogenannten Kohlrabizirkus insolvent ist. Die beiden letzten Partys finden am 30. und 31. Januar statt. So geht die Zeit des Axxon N. schon nach einem knappen Jahr zu Ende.

„Wir sind allen dankbar, die diesen Ort besucht und mitgestaltet haben”, schreiben die Macher:innen. „Bevor wir dieses Kapitel schließen und weiterziehen, möchten wir für die letzten zwei Raves noch einmal zusammenkommen. Ein letztes Wochenende, um gemeinsam zu tanzen, den Dancefloor zu teilen und diese Phase mit einem Lächeln zu beenden”.

Das letzte Wort ist damit allerdings nicht gesprochen: Man wolle sich zum weiteren Vorgehen und zu möglichen Aktivitäten im Nachtleben in der Zukunft melden.

Das Axxon N. übernahm die Räumlichkeiten des IfZ, das nach einer Reihe von Krisen zum Jahresende 2024 schließen musste. Die erste Party fand am 12. April 2025 statt.

Unser Interview mit Axxon-N.-Mitbetreiber Lucas Pulkert findet ihr hier, hier gelangt ihr zu unserer Berichterstattung zum IfZ.

Das Axxon N. (Foto: Joao de Carvalho)

News

Weiterlesen

Sly Dunbar: Prägender Reggae-Drummer verstorben

News
Mit dem Duo Sly & Robbie drückte Sly Dunbar dem Sound von Reggae, Dub und Dancehall seinen Stempel auf – und damit elektronischer Musik.

Sly Dunbar: Prägender Reggae-Drummer verstorben

News
Mit dem Duo Sly & Robbie drückte Sly Dunbar dem Sound von Reggae, Dub und Dancehall seinen Stempel auf – und damit elektronischer Musik.

Time Warp: Deutschland-Termin im Herbst entfällt künftig

Die Entscheidung sei Teil eines natürlichen Prozesses, um die Energie der Marke an einem Zeitpunkt im Jahr zu bündeln.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Queerpool: Hamburger Partyreihe ruft zu Spenden auf

Mit dem Geld soll der Fortbestand der queeren und sexpositiven Veranstaltungsreihe im Südpol gesichert werden.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Skee Mask: Breakbeat-Producer veröffentlicht Sample Pack

Skee Mask gibt Fans die Möglichkeit, mit dem Klangmaterial zu arbeiten, das ihm seinen einzigartigen Status verliehen hat.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Pitchfork: Musikmagazin führt Bezahlschranke ein

Nach der Übernahme durch Condé Nast und der Verschmelzung mit GQ sind die Inhalte des Musikmagazins nun nicht mehr frei zugänglich.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Berlin: Außengastronomie soll bald länger öffnen dürfen

Berliner Gastronom:innen leiden unter Lärmschutz und überbordender Bürokratie. Franziska Giffey will mit einem neuen Gesetz helfen.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Lunchbox Candy: Queere Berliner Partyreihe wird eingestellt

Lunchbox Candy verband discoide und Achtziger-affine Klänge mit einem Look, der sich vom schwarzen Einerlei der Berliner Nacht absetzte.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Perron: Rotterdamer Club schließt nach 15 Jahren

Der Club gilt als einer der besten mittelgroßen Clubs in der Stadt. In den letzten Wochen sollen etwa DVS1 oder Freddy K. auftreten.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Guy Gerber: Mavi de Mars legt Einspruch ein

Ein Gericht in Mallorca sah als erwiesen an, dass Gerber de Mars nicht vergewaltigt hat, und gab seiner Klage auf Rufschädigung statt.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Time Warp: Deutschland-Termin im Herbst entfällt künftig

News Michael Sarvi -
Die Entscheidung sei Teil eines natürlichen Prozesses, um die Energie der Marke an einem Zeitpunkt im Jahr zu bündeln.
Veranstaltungsgrafik von Queerpool (Foto: Instagram/queer.pool)

Queerpool: Hamburger Partyreihe ruft zu Spenden auf

News Paul Sauerbruch -
Mit dem Geld soll der Fortbestand der queeren und sexpositiven Veranstaltungsreihe im Südpol gesichert werden.
Skee Mask

Skee Mask: Breakbeat-Producer veröffentlicht Sample Pack

News Paul Sauerbruch -
Skee Mask gibt Fans die Möglichkeit, mit dem Klangmaterial zu arbeiten, das ihm seinen einzigartigen Status verliehen hat.

Pitchfork: Musikmagazin führt Bezahlschranke ein

News Paul Sauerbruch -
Nach der Übernahme durch Condé Nast und der Verschmelzung mit GQ sind die Inhalte des Musikmagazins nun nicht mehr frei zugänglich.
Franziska Giffey auf der Klausurtagung der SPD am 25. Januar in Rostock (Foto: Facebook/Franziska Giffey)

Berlin: Außengastronomie soll bald länger öffnen dürfen

News Paul Sauerbruch -
Berliner Gastronom:innen leiden unter Lärmschutz und überbordender Bürokratie. Franziska Giffey will mit einem neuen Gesetz helfen.
Elninodiablo, Mitgründer von Lunchbox Candy (Foto: Instagram/Elninodiablo)

Lunchbox Candy: Queere Berliner Partyreihe wird eingestellt

News Paul Sauerbruch -
Lunchbox Candy verband discoide und Achtziger-affine Klänge mit einem Look, der sich vom schwarzen Einerlei der Berliner Nacht absetzte.
Das Perron in Rotterdam (Foto: Vincent Koster/ Google)

Perron: Rotterdamer Club schließt nach 15 Jahren

News Paul Sauerbruch -
Der Club gilt als einer der besten mittelgroßen Clubs in der Stadt. In den letzten Wochen sollen etwa DVS1 oder Freddy K. auftreten.
Guy Gerber

Guy Gerber: Mavi de Mars legt Einspruch ein

News Paul Sauerbruch -
Ein Gericht in Mallorca sah als erwiesen an, dass Gerber de Mars nicht vergewaltigt hat, und gab seiner Klage auf Rufschädigung statt.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv