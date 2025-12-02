Mitglied jetzt!
News

Axxon N.: Leipziger Club kämpft mit finanziellen Problemen

Jakob Senger

Gegen das Axxon N. in Leipzig läuft seit dem 10. November 2025 ein Insolvenzeröffnungsverfahren. Der Club, der erst im April 2025 am Standort des ehemaligen Instituts für Zukunft eröffnete, sieht sich damit nach wenigen Monaten bereits in seiner Existenz bedroht. Der Betrieb am Kohlrabizirkus soll zunächst aber wie gewohnt weitergehen. Auch weil es sich bei einem sogenannten Insolvenzeröffnugnsverfahren lediglich um ein gerichtliches Vorverfahren handelt, das prüft, ob die Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens vorliegen.

Dennoch: „Hohe Temperaturen, zahlreiche parallel stattfindende Großveranstaltungen sowie eine erkennbare Veränderung im Ausgehverhalten” hätten dazu geführt, dass die Anlaufphase des neu eröffneten Clubs unter den Erwartungen blieb. Zudem seien die hohen Renovierungs- und Instandhaltungskosten ein weiterer Grund für die momentane finanzielle Notlage. Ein vollständiges Aus bedeute dieses vorläufige Verfahren jedoch noch nicht. Es werden Sanierungsoptionen geprüft und Gespräche mit Investor:innen gesucht, um die bestmögliche Lösung für alle Beteiligten zu finden, so die Axxon-Betreiber:innen. Außerdem habe sich die finanzielle Situation im Oktober bereits stabilisiert.

Allerdings gibt es Beschwerden über ausstehende Zahlungen des Axxon N. an Kollektive, wie der Kommentarsektion des Axxon-N.-Posts zu entnehmen ist.

Der Club, dessen Booking auf eine Mischung aus internationalen Headliner:innen, lokalen Kollektiven und genreübergreifenden, Community-orientierten Formaten setzt, eröffnete im April 2025 am Standort des ehemaligen Institut für Zukunft. Auch der Leipziger Club Distillery hat im Sommer 2025 unweit des Axxon N. nach zwei Jahren Pause wiedereröffnet.

Das Axxon N. (Foto: Joao de Carvalho)

News

Das Projekt X in Bochum (Foto: Facebook/Projekt-X)

Projekt X: Bochumer Club arbeitet an Wiedereröffnung

News Paul Sauerbruch -
Die vermeintliche Schließung des Projekt X entpuppt sich als Zwangspause. Der Bochumer Club musste aufgrund von Auflagen schließen.

Aphex Twin: Zwei neue Tracks auf SoundCloud hochgeladen

News Jakob Senger -
Die neuen Uploads von Aphex Twin erschienen überraschend über Nacht – erstmals neues Material seit „Music From The Merch Desk (2016–2023)”.

Kraftwerk: Versteigerung von Equipment erzielt Rekordpreise

News Jakob Senger -
Von Drum-Machines über Rennräder und einem alten Personalausweis kam der Nachlass von Kraftwerk-Gründer Florian Schneider unter den Hammer.

Berghain: Silvester-Line-up für 2025 angekündigt

News Michael Sarvi -
Mit 27 DJs auf drei Floors feiert das Berghain ins neue Jahr – vertreten sind DJs wie Ogazón, The Hacker und Red Rooms.
Stadt nach Acht 2023 (Foto: Presse)

Stadt nach Acht: Clubkultur-Konferenz startet morgen in Berlin

News Michael Sarvi -
Unter dem Motto „Zeitgeist & the Future of Nightlife“ werden Themen zur Clubkultur in über 40 Panels diskutiert.
Schloss Ende vergangenen Jahres: das Watergate (Foto: Marie Staggat)

Berliner Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson: Watergate in den Räumen des SchwuZ?

News Jakob Senger -
Auch um neue, kleinere Räume für das insolvente SchwuZ bemühe man sich in Zusammenarbeit mit der Clubcommission.
K.-o.-Tropfen (Foto: Karsten Winegeart)

K.-O.-Tropfen: Einsatz soll stärker bestraft werden

News Michael Sarvi -
Bislang zog der Einsatz von K.O.-Tropfen nur eine Mindestfreiheitsstrafe von drei Jahren nach sich. Dieser Wert wird künftig angehoben.
Die Turmbühne auf der Fusion (Foto: Julian Fischer)

Fusion: Organisator:innen kündigen Pause für 2027 an

News Jakob Senger -
Währenddessen laufen die Vorbereitungen für den Ticketvorverkauf zum 30. Fusion-Jubiläum im kommenden Jahr.

