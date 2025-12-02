Axxon N.: Leipziger Club kämpft mit finanziellen Problemen

Gegen das Axxon N. in Leipzig läuft seit dem 10. November 2025 ein Insolvenzeröffnungsverfahren. Der Club, der erst im April 2025 am Standort des ehemaligen Instituts für Zukunft eröffnete, sieht sich damit nach wenigen Monaten bereits in seiner Existenz bedroht. Der Betrieb am Kohlrabizirkus soll zunächst aber wie gewohnt weitergehen. Auch weil es sich bei einem sogenannten Insolvenzeröffnugnsverfahren lediglich um ein gerichtliches Vorverfahren handelt, das prüft, ob die Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens vorliegen.

Dennoch: „Hohe Temperaturen, zahlreiche parallel stattfindende Großveranstaltungen sowie eine erkennbare Veränderung im Ausgehverhalten” hätten dazu geführt, dass die Anlaufphase des neu eröffneten Clubs unter den Erwartungen blieb. Zudem seien die hohen Renovierungs- und Instandhaltungskosten ein weiterer Grund für die momentane finanzielle Notlage. Ein vollständiges Aus bedeute dieses vorläufige Verfahren jedoch noch nicht. Es werden Sanierungsoptionen geprüft und Gespräche mit Investor:innen gesucht, um die bestmögliche Lösung für alle Beteiligten zu finden, so die Axxon-Betreiber:innen. Außerdem habe sich die finanzielle Situation im Oktober bereits stabilisiert.

Allerdings gibt es Beschwerden über ausstehende Zahlungen des Axxon N. an Kollektive, wie der Kommentarsektion des Axxon-N.-Posts zu entnehmen ist.

Der Club, dessen Booking auf eine Mischung aus internationalen Headliner:innen, lokalen Kollektiven und genreübergreifenden, Community-orientierten Formaten setzt, eröffnete im April 2025 am Standort des ehemaligen Institut für Zukunft. Auch der Leipziger Club Distillery hat im Sommer 2025 unweit des Axxon N. nach zwei Jahren Pause wiedereröffnet.