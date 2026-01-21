Mitglied jetzt!
„Anja Schneider Backstage”: Interview-Podcast umbenannt, neue Folgen angekündigt

Paul Sauerbruch

Anja Schneider gibt mit ihrem Interview-Podcast Anja Schneider Backstage Einblicke hinter die Kulissen der elektronischen Musik. Dafür spricht sie mit DJs, Journalist:innen, Veranstaltenden und anderen prägenden Persönlichkeiten, denen sie im Laufe ihrer 30-jährigen Musikkarriere begegnet ist. Bislang wurde der Gesprächspodcast unter dem Titel Club Room Backstage veröffentlicht, von jetzt an erscheint er unter dem Namen Anja Schneider Backstage.

Anja Schneiders Mixshow Club Room existiert seit 2017 und ging aus ihrer Radiosendung Dance Under the Blue Moon beim Berliner Sender Radio Fritz hervor, für die sie 18 Jahre lang verantwortlich war. Nach dem Ende ihrer Tätigkeit beim öffentlich-rechtlichen Sender im Jahr 2021 führte sie das Format als eigenständige, wöchentlich erscheinende Mixreihe weiter. Diese ist unter anderem auf SoundCloud sowie über mehr als 110 Radiosender weltweit zu hören.

Seit April 2025 wird die Mixshow durch den Interview-Podcast Anja Schneider Backstage ergänzt. Darin porträtiert Schneider Persönlichkeiten aus der Club- und Subkultur – darunter DJs wie Roman Flügel, Szenegrößen wie Sven Marquardt, aber auch Akteur:innen außerhalb des Clubkontexts wie Diane Kinnert, eine junge CDU-Politikerin, die ein Buch über Einsamkeit und Achtsamkeit veröffentlicht hat. In den kommenden Wochen sind unter anderem Arne Empen (Dockville), Perel, Modeselektor sowie die Mastering-Ingenieurin Julia Borelli (u.a. für CamelPhat tätig) zu Gast.

„Da ich immer wieder das Gefühl hatte, dass Clubkultur und Subkultur zunehmend in den Hintergrund geraten”, sagt Schneider gegenüber der GROOVE zur Motivation für den Interview-Podcast, „wollte ich eine Sendung ins Leben rufen, in der ich Menschen vorstelle, die ich tatsächlich aus der Subkultur kenne – Personen, denen ich in den letzten zwanzig Jahren vielleicht auch einmal backstage begegnet bin und die sich zu spannenden Persönlichkeiten entwickelt haben. Mir ging es außerdem darum, Menschen aus unserem subkulturellen Umfeld sichtbar zu machen und ihre Biografien zu erzählen, um deutlich zu machen, wie wichtig es ist, dass es solche Orte gibt.”

Anja Schneider ist eine deutsche DJ, Produzentin, Radiomacherin und Labelgründerin, die seit den Neunzigern aktiv ist und die Berliner House- und Techno-Szene maßgeblich mitgeprägt hat. 1994 zog sie nach Berlin, arbeitete zunächst im Radio und etablierte sich im Laufe der Zweitausender als international gefragte DJ und Produzentin. 2005 gründete sie das einflussreiche Label Mobilee und nach der Trennung von Labelpartner Ralf Kollmann ihr eigenes Label Sous Music

Anja Schneider (Foto: Sven Marquardt)

